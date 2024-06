La tradició compta per la nota

Fer esport, treballar la psicomotricitat, aprendre valors de grup i alhora aprendre la música i les danses tradicionals del Pirineu. Sota aquestes premisses el Consell Comarcal i el Consell Esportiu de Cerdanya han tancat aquest mes el programa «L’escola balla», el qual acosta les danses tradicionals als alumnes de la comarca en horari lectiu.

El programa «L’Escola Balla» és un dels projectes estrella en l’àmbit educatiu del Consell Comarcal. Els seus responsables el defineixen com «un projecte únic a Catalunya on el coneixement de les danses tradicionals, del Pirineu i de Catalunya, complementa la formació dels nens i nenes, perquè permet el treball corporal, tan individual, en parella o grup; escoltar i percebre la pulsació de la música i associar-hi un moviment; conèixer la música tradicional i els seus instruments, descobrir un patrimoni molt ric i divertit tot treballant la cohesió del grup i la integració». A més dels objectius en l’àmbit pedagògic, el projecte alhora permet les celebracions de la comarca guanyar en elements tradicionals: «el resultat final sempre guarneix les festes de les escoles i dels diferents ajuntaments, com la Castanyada, Nadal, Carnestoltes, els Jocs Florals·».

Pel que fa al vessant organitzatiu, la participació en el projecte no suposa cap despesa econòmica a les escoles ni a les respectives associacions de pares i mares, tal com ha remarcat el mateix Consell Comarcal. Això és així perquè el projecte compta amb una subvenció de la Diputació de Girona i l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. Així, en aquest curs que ara es tanca, hi han pres part totes les escoles de la comarca, la qual cosa ha suposat més de 800 alumnes des de Martinet fins a Llívia repartits en trimestres: Llums del Nord de Puigcerdà, Pere Serret de Martinet, Portella Blanca de Lles de Cerdanya, Sant Serni de Prats i Sansor, El Puig de Prullans, Vedruna i Alfons I de Puigcerdà el primer trimestre del curs, i Jaume I de Llívia, Santa Coloma de Ger, Santa Cecília de Bolvir, Mare de Déu de Talló de Bellver de Cerdanya, Bac de Cerdanya d’Alp i Ridolaina de Montellà, el segon i tercer trimestre.

El projecte està coordinat i impartit per la professora de dansa Sílvia Cassu, que es desplaça a cada escola per ensenyar els alumnes els ritmes i les coreografies de les cançons tradicionals. En el balanç, el programa suma finalment unes 220 hores de danses tradicionals a les escoles, una manifestació cultural que si no fos per aquesta acció quedaria en la majoria dels casos fora del coneixement l’abast dels alumnes i les seves generacions. n