El túnel del Cadí organitza una acció mediambiental amb la plantilla

L’empresa gestora del túnel del Cadí ha portat a terme una acció mediambiental als entorns de les carreteres on treballa. Així, segons han informat la mateixa empresa, més de 50 voluntaris, treballadors de túnels de Barcelona i Cadí, filial d’Autopistas, han participat en una jornada de construcció de caixes niu i hotels per a insectes, amb l’objectiu de fomentar la biodiversitat local, de Vallvidrera i el Prepirineu català i així promoure la conservació dels ecosistemes. Des de la companyia han apuntat que «amb aquesta iniciativa, Túnels continua posant en pràctica el seu compromís amb la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. Els esforços dels voluntaris han estat fonamentals per a l’èxit d’aquesta jornada, que ha marcat un pas positiu cap a un futur més verd» i han remarcat que «aquestes accions impactaran en les comunitats on s’han realitzat els tallers ja que les caixes niu i els hotels d’insectes es

col·locaran en l’àrea d’influència de Vallvidrera i Cadí, facilitant el desenvolupament d’aquestes espècies i millorant la biodiversitat local».