El Parc dels Búnquers activa un pla d’excavacions amb un camp de treball

El Parc dels Búnquers de Martinet ha activat un projecte de recuperació de més elements del patrimoni històric relacionat amb la Guerra Civil espanyola i la Postguerra a fi efecte d’ampliar els espais museogràfics del recorregut. La primera fase d’aquest projecte es portarà a terme aquest mateix estiu a través de l’organització d’un camp de treball per a joves amb la participació de voluntaris vinguts d’arreu d’Europa.

El projecte te com a objectiu anar recuperant els vestigis de la línia de búnquers i els altres elements arquitectònics que hi estan vinculats en els pròxims anys. Els responsables del parc han explicat que l’acció d’ara passa per «condicionar i donar visibilitat a un conjunt de més de 300 metres de trinxeres que comuniquen diferents fortificacions defensives ara envaïdes per la vegetació i descuidades amb el pas del temps. Es tracta d’un projecte de diverses fases que anirem concretant més endavant però de moment, comencem amb un camp de treball per netejar-les».

Així, el parc, que és de titularitat muncipal, s’ha coordinat amb l’entitat Servei Civil Internacional (SCI) per organitzar el camp de treball, el qual es farà del 22 al 29 de juliol amb la participació de deu joves d’entre setze i 30 anys, sis dels quals estrangers i quatre de Cerdanya. En aquest sentit, el projecte te un doble objectiu: « per una banda, recuperar un element patrimonial de gran valor, i per l’altra, l’intercanvi d’idees i coneixements entre els diferents voluntaris internacionals per posar en valor aquest patrimoni més enllà de les nostres fronteres».