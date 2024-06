La Cerdanya uneix la revifada de la Flama amb el pont turístic

La Cerdanya viu aquest any una festa de Sant Joan especial per dos motius. D’una banda, el fet que el calendari l’hagi situat en un pont turístic, amb l’arribada de més segons residents que habitualment que ha omplert els centres dels pobles, establiments de restauració i entorns clàssics de passeig per la natura. En aquest sentit, el pont ha permès retenir un turisme que tradicionalment en aquesta època de l’any ja es decanta cap a la costa i en algunes zones del Pirineu l’ocupació hotelera ha fregat el 90%. A la Cerdanya l’ocupació és menor per bé que durant el dia d’avui les autoritats de trànsit han previst circulació densa durant tota la jornada en sentit Barcelona.

L’altre factor diferencial d’aquest Sant Joan a la Cerdanya ha estat la nova etapa que viu la tradició de rebre la Flama del Canigó. De la mà de la nova Comissió d’Entitat de la Flama, la tradició ha reviscolat a la vall amb un programa d’activitats que ha aconseguit engrescar més d’una cinquantena de pobles de tota la vall per rebre-la. Una comitiva de voluntaris, també amb un equip de ciclistes, la van custodiar des del cim del Canigó fins a Martinet per passar-la a l’Alt Urgell.

Puigcerdà viu la nit a l’Estació

En l’apartat de revetlles, la més concorreguda de la Cerdanya és la de Puigcerdà, amb epicentre a la plaça de l’Estació. Aprofitant que la festa cau aquest any en cap de setmana amb pont, l’Ajuntament ha dissenyat aquest any un cartell complet d’activitats que van ocupar tot el dia. Així, la jornada va començar a quarts d’onze del matí a la plaça de l’Ajuntament amb una ballada de sardanes de la mà dels Amics de la Sardana i amb la rebuda de la Flama del Canigó, que va ser l’encarregada d’encendre la foguera de Sant Joan. En l’acte de rebuda, l’alcalde de Puigcerdà, Jordi Gassió, encapçalant una delegació del govern municipal, va enaltir la cultura dels Països Catalans que simbolitza el foc del Canigó i va desitjar una bona revetlla als cerdans. Posteriorment, la flama va quedar exposada tot el dia a la Casa de la Vila. A les sis de la tarda, els Dimonis de Puigcerdà van oferir tallers infantils ja a la plaça de l’Estació i, al mateix lloc a partir de dos quarts de vuit, els Gegants i Grallers de la Vila de Puigcerdà van amenitzar una botifarrada popular. A un quart d’onze de la nit es va activar el tram final de la festa, amb els Dimonis de Puigcerdà baixant la Flama del Canigó des de l’Ajuntament fins a la plaça de l’Estació. En aquest punt, els mateixos Diables i l’Associació de Bestiari de Puigcerdà van presentar un espectacle de foc amb l’encesa de la foguera de Sant Joan, la qual va donar la benvinguda al solstici d’estiu. El programa va incloure una fi de festa musical amb Elisabeth Mayoral a l’escenari muntat davant l’estació de tren. Les fogueres i els sopars populars es repeteixen en cada poble i fins i tot barri en alguns municipis de la comarca, com ara la d’Éller, poble de Bellver que per Sant Joan celebra la Festa Major. Aquest dilluns ‘Éller ha programat una missa solemne a les onze i un aperitiu popular al migdia.

Ballant amb les Rentadores

El dia de Sant Joan el focus festiu a la comarca es trasllada principalment a Riu de Cerdanya, on, dins del programa de la Festa Major, s’hi celebra el tradicional Ball de les Rentadores. La coreografia, que es portarà a terme a les sis de la tarda davant el safareig públic, la protagonitzen nois i noies en una dansa de festeig al voltant de l’antic costum de netejar la roba a l’espai públic. Els balladors clouran l’escena de música i danses amb l’intercanvi de remullades.