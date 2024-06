L’ús dels mòbils en estadística eleva el 41% la xifra de turistes del Pirineu

El rastreig de dades a través de les companyies de telefonia mòbil han augmentat el 41% les xifres de visitants al Pirineu que fins ara tan sols s’agafaven sumant les pernoctacions enregistrades pels allotjaments. La col·laboració entre les companyies de telefonia i els gestors del turisme ha permès afinar més les xifres reals de persones que visiten les comarques del Pirineu recollint també la presència dels que fins ara no es podien comptar com ara els segons residents i els viatgers amb autocaravana o vehicles camperitzats. En aquest sentit, el fet que pràcticament tothom porti un aparell de comunicació a la butxaca eleva la fiabilitat de l’estadística en aquesta nova etapa dels estudis de mobilitat.

Un estudi de la Càtedra de Turisme d’Interior i Muntanya de la Universitat de Lleida (UdL), que compta amb la col·laboració del Patronat de Turisme, ha analitzat el volum de turistes que han rebut la demarcació en els últims cinc anys a partir de les dades de telefonia mòbil que facilita l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Segons ha explicat el mateix Patronat, l’informe assenyala que entre juliol de 2019 i desembre de 2023, el Pirineu i les Terres de Lleida van rebre 7,9 milions de turistes. Aquesta xifra suposa el 41% més de viatgers que els que surten de la suma de les dades dels hotels, càmpings, turisme rural i apartaments. Des del Patronat han argumentat que «això es deu al fet que aquesta nova estadística té en compte tots els desplaçaments que impliquen una pernoctació fora del lloc de residència habitual i inclou altres allotjaments que les dades oficials de l’INE no contemplen, com per exemple les segones residències». Aquesta és la primera vegada que es comptabilitzen aquests altres visitants, ja que fins ara l’INE només incloïa les dades dels hotels, càmpings, cases de turisme rural i apartaments turístics. En aquesta línia, els responsables del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida han apuntat que «l’estudi també mostra el creixement progressiu de la xifra de visitants, un increment que ja havia començat abans de la pandèmia i que només es va aturar per les restriccions a la mobilitat derivades de la crisi sanitària del coronavirus». En aquest sentit, a l’estiu del 2021 ja es va tornar a recuperar aquest increment i, segons l’informe, la demarcació de Lleida va comptar amb 1,54 milions de visitants. Aquesta xifra va augmentar fins als 1,77 milions el 2022 i l’any passat es van superar els dos milions.

L’ús de la telefonia mòbil per a l’estudi estadístic també permet els gestors turístics saber la procedència real dels visitants. L’aparell de telefonia te identificat el territori de procedència del viatger així com els seus itineraris i llocs d’estada. Així, la tecnologia ha permès evidenciar que els visitants que rep la demarcació que provenen de la resta de Catalunya representen el volum més gran amb diferència amb més d’un milió de persones. D’aquests visitants, la majoria son provinents de Barcelona. Igualment, vuit de cada deu dels 353.236 turistes que arriben a Lleida des de la resta de l’estat són de la Comunitat de Madrid, Aragó, Comunitat Valenciana i el País Basc. Pel que fa als mercats internacionals, els principals origens dels visitants del Pirineu i les terres de Lleida són de són França, Andorra, Països Baixos, Alemanya, Bèlgica, Regne Unit, Itàlia, Àustria, Portugal i Suècia.

La Cerdanya ja va estrenar l’any 2022 l’ús de la telefonia mòbil pel recompte de la mobilitat gràcies a un acord de col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava, l’Agència Catalana de Turisme i l’empresa de telecomuniacions Orange. Aquell anàlisis va posar negre sobre blans pel que fa a les persones que son durant un any a la Cerdanya. Així, l’anàlisi d’un any va indicar que entre el usuaris de telefonia mòbil n’hi el 41,8% de persones que viuen permanentment a la Cerdanya i que, doncs, la resta de l’activitat tecnològica la porten a terme visitants, ja sigui segons residents o turistes. Aquell estudi de mobilitat, que portava per nom Flux Vision Tourisme Orange, es va fer durant un any just abans de la pandèmia. Entre març del 2019 i febrer del 2020, Orange va registrar els moviments i les estades a la Cerdanya de 130.000 persones que utilitzaven la seva xarxa d’antenes i les d’altres companyies associades. L’anàlisi va fixar que el 41,8% de les persones que hi ha en un any a la Cerdanya son residents; el 22,5%, turistes, el 21,9% excursionistes; el 7,7% excursionistes recurrents i el 6,1% habitualment presents. Pel que fa a l’origen dels visitants, el 70% eren d’origen nacional, principalment de Barcelona i rodalies, i el 30% d’origen estranger, del qual la majoria prové de França, amb el 85% del percentatge d’entre els visitants estrangers. Entre els visitants nacionals, el 28,6% era de la ciutat de Barcelona, el 2,9% de Sabadell, i el 2,7% de Terrassa i Sant Cugat.