Dues cultures sanitàries

En la base d’aquesta distància entre pacients d’un i altre costat de la frontera, amb un de l’Alta Cerdanya i Capcir per cada tres de la Baixa Cerdanya, hi ha principalment la diferent cultura mèdica. A Catalunya, el pacient acudeix al centre mèdic públic que li és assignat indistintament de quin professional l’atendrà i es posa a les seves mans a ulls clucs pel que fa al tractament. En aquest sentit, el metge domina la relació a partir de la confiança. A l’estat francès la relació és diferent perquè encara hi està molt arrelada la figura del metge de família, que atén generacions d’una mateixa casa des de l’àmbit privat. En aquesta relació, el pacient és més un contractador del servei i te un paper més dominant.