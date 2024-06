L’Hospital de Cerdanya compleix 10 anys amb el repte d’enfortir-se com a centre transfronterer

L’Hospital de Cerdanya compleix aquest 2024 una dècada de servei mèdic transfronterer en el que és una experiència pionera a Europa. Mai dos estats havien compartit la gestió d’un equipament sanitari. El transfronterer arriba a aquesta fita amb el model en consolidació i el repte pendent d’assentar-se com la primera referència entre els pacients de l’Alta Cerdanya i el Capcir. En aquest objectiu, que ha d’anar acostant el percentatge de pacients al 60% del sud i 40% del nord de la frontera per adequar-se a les dues aportacions pressupostàries, l’Hospital de Cerdanya posa sobre la taula el gran projecte de futur: crear un hub sanitari regional amb totes les institucions públiques i privades de l’atenció sanitària i ser-ne el soci principal.

Un tècnic porta una pacient a l’Hospital de Cerdanya en el seu primer dia, el setembre de 2014 | ARXIU/MIQUEL SPA / MIQUEL SPA

L’Hospital de Cerdanya ha estabilitzat en els últims anys els percentatges de pacients d’un costat i l’altre de la frontera. Aquesta divisió evidencia que per cada usuari de l’Alta Cerdanya i el Capcir, n’atén tres de la Baixa Cerdanya. La memòria d’activitat del 2022, l’última aprovada i publicada per la direcció del centre, constata que l’hospital s’ha afermat, doncs, en uns percentatges entorn del 75% dels pacients del sud pel 25% del nord. Aquest repartiment queda a quinze punts de l’ideal fixat en la seva concepció, el qual es basa en les aportacions econòmiques de la Generalitat i el ministeri de Salut de l’estat francès, els dos òrgans competents en cada estat. Així, el 60% el pressupost l’aporta la Generalitat i el 40% l’estat francès. En l’exercici 2022, el CatSalut va fer una aportació directa de 13,7 milions d’euros, i l’estat francès, de 8,8 milions sumant un pressupost global de 22,5 milions d’euros.

Amb aquest escenari, el gran repte de l’Hospital Comú de Cerdanya és establir lligams professionals i de confiança amb totes les institucions públiques i privades de l’atenció mèdica de l’Alta Cerdanya i el Capcir, començant per les Maisons de Santé, institucions privades amb metges de famílies repartides pel territori. El projecte central per establir aquests acords suposa la creació d’una seu central sanitària que aglutini l’atenció mèdica des de Martinet fins al Conflent. El hub sanitari del Pirineu Central amb nucli a Puigcerdà suposaria l’ampliació de l’actual xarxa de coordinació i complementació de serveis amb tota la vall cerdana, el Capcir i les institucions mèdiques amb qui ja treballa la Cerdanya d’altres comarques, com ara Althaia de Manresa. Així, el hub sanitari ha de convertir l’Hospital de Cerdanya en el nus principal de la xarxa mèdica de tota la regió per dos motius. D’una banda, perquè és l’establiment més gran amb diferència. La segona raó és que l’hospital, partint del fet que és una entitat governada per una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), ja té en la seva organització la gestió compartida entre dos estats. Això ha de facilitar molt la presa de decisions i relacions de col·laboració amb equips mèdics dels dos estats que encara no s’han trobat per, justament, pertànyer a dos sistemes sanitaris diferents. En aquest sentit, la gestió de l’Hospital de Cerdanya ja és binacional i compta amb representació paritària i rotatòria dels dos governs.

Els altres socis d’aquesta xarxa sota el model de hub amb Puigcerdà al centre haurien de ser principalment la Fundació Hospital de Puigcerdà, ens amb qui ja es coordina en una desena d’àmbits per a l’atenció mèdica de la Baixa Cerdanya, l’Institut Català de la Salut, les clíniques privades, els pols sanitaris com el geriàtric d’Err, les Maisons de Santé, els centres de convalescència, les clíniques respiratòries que hi ha al territori i els metges i les infermeres liberals de l’Alta Cerdanya.

L’establiment d’aquestes noves aliances amb tots els agents mèdics de la regió és una tasca que l’hospital ja ha anat fent des de zero en aquesta primera dècada de funcionament a través de trobades sectorials i visites personalitzades. En aquest sentit, aquesta mateixa setmana s’ha celebrat a l’hospital una trobada entre els anomenats Médecins de Ville i l’AECT-Hospital de Cerdanya, la qual ha suposat "una excel·lent oportunitat per enfortir els vincles entre els professionals", tal com han remarcat des del centre mèdic.