«L’ideal seria que ARS i CatSalut paguessin serveis a cada costat»

La Fundació Hospital de Puigcerdà està cridada a ser un altre dels nuclis d’aquesta xarxa d’atenció sanitària a la regió en tant que prestadora de serveis d’atenció primària i sociosanitària. El gerent, Lluís Carreras, argumenta que «a nosaltres ens agradaria explorar les possibilitats de col·laboració amb els nostres homòlegs francesos, l’ideal seria que el CatSalut i l’ARS, Agènce Régionale de Santé, poguessin pagar places a l’altre costat, de manera que els francesos es poguessin hospitalitzar aquí i que si nosaltres estiguéssim plens, que les nostres pacients poguessin anar allà». El gerent de la FHP ha apuntat que «hem de treballar sabent que estem tots junts, cadascú amb el seu nivell i el seu servei. La Fundació ja tenim col·laboracions amb l’Hospital i, de fet, compartim bona part del personal... Ara hi ha una entesa molt clara a partir del reconeixement que som dos proveïdors de serveis mèdics i de les necessitats de la població. Per això intentem fer les coses conjuntament». Carreras ha emfatitzat que aquesta col·laboració s’estén també a altres entitats de salut d’altres territoris, com ara Althaia de Manresa. Pel que fa a l’altre costat de la frontera, l’objectiu principal de la Fundació són les Maisons de Santé, on treballen principalment els metges de l’atenció primària. A la de la Guingueta d’Ix, per exemple, hi treballen una desena de professionals mèdics, amb cadascú els seus clients, i serveis d’infermeria, fisioteràpia i secretaria. Tots treballen sobre règim d’autònom. A la Cerdanya n’hi ha també a Enveitg, Osseja, Font Romeu i Sallagosa.