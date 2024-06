Un nou espai de cooperació uneix els gestors locals i europeus

Per tal de sumar en l’establiment de noves aliances amb tots els agents mèdics de la regió, l’Hospital de Cerdanya va encetar a final de l’any passat un nou espai de col·laboració transfronterera. El nou àmbit de treball es va fixar amb els agents del sector mèdic de tot el territori, en el marc del projecte europeu de cooperació entre estats. En aquest escenari, personal de l’hospital va prendre part en una sessió de treball dirigida per la DGRegio de la Comissió Europea i l’ OCDE en el marc de l’estudi de cinc experiències transfrontereres com la cerdana. En la jornada hi van participar la direcció general d’assumptes europeus de la Generalitat, la Regió Occitana, el Ministeri de Sanitat d’Andorra, la Comunitat de treball dels Pirineus, la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la DGOS del Ministeri de Salut de França. Des de la direcció de l’hospital han argumentat que el nou àmbit de treball serveix per «presentar on són els reptes i les possibles solucions amb què es troben organitzacions com la nostra per desenvolupar les seves missions. Reptes en relació amb la governança, amb la coordinació dels agents implicats». n