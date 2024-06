Puigcerdà activa una ampliació del cos de la Policia per afrontar les puntes turístiques

L’Ajuntament de Puigcerdà vol reforçar el cos de la Policia Local per encarar els mesos de temporada turística, quan el municipi i la Cerdanya triplica el nombre d’habitants, i en un futur pròxim poder augmentar del 70% el nombre d’efectius.

L’estabilització i ampliació de la plantilla de la Policia Local és un repte del consistori que han tingut tots els equips de govern en els últims mandats. Actualment, el cos el formen una desena d’efectius per bé que té una assignació de catorze places. Es dona la circumstància també que les baixes, vacances pendents i altres situacions concretes minven sovint els recursos del cos. Davant d’aquest escenari, l’equip de govern ha licitat recentment tres places en comissió de serveis per cobrir els pròxims mesos, amb la temporada d’estiu com a principal tasca. De les tres, però, tan sols se n’ha cobert una. Entre les dificultats que tenen els possibles nous agents per optar a les places de Puigcerdà hi ha, com en la resta de sectors professionals, el preu dels lloguers. Des de l’equip de govern, el regidor de Seguretat i tinent d’alcalde, Francesc Armengol, ha explicat que el primer pas per aquest projecte de consolidació i ampliació de la plantilla és optar a tenir disset agents amb plaça, és a dir el 70% de l’actual desena en actiu. El fet de cobrir les places laborals assignades obriria la porta a noves ampliacions per la via de la comissió de serveis amb agents d’altres ajuntaments. En aquest sentit, Armengol ha explicat que altres consistoris els insten a cobrir primer les places abans de demanar-los agents temporalment. n