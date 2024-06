El Consell planteja als ajuntaments una quota per reimpulsar l’economia

La patronal Empresariat Cerdanya amb el suport del Consell Comarcal de Cerdanya i els ajuntaments de Ger, Bolvir, Fontanals i Alp han impulsat un projecte de foment de la competitivitat i el creixement dels sectors privats a la comarca. El projecte, que posa èmfasi en la creació d’una cadena de valor en cada sector professional, planteja una inversió anual d’uns 60.000 euros, dels quals uns 22.000 els haurien d’aportar els disset ajuntaments a través d’una quota anual proporcional a la seva població i activitat econòmica. La iniciativa es portarà a terme en les tres principals «palanques de creixement» de la comarca, tal com les ha definit un estudi econòmic previ al projecte: la construcció, l’alimentació i el turisme.

Els representants d’Empresariat Cerdanya han presentat el projecte al Consell d’Alcaldes en una reunió celebrada aquest dimarts al vespre. Els empresaris compten amb el suport del Consell Comarcal, ens que aportaria dos tècnics. La quota ideada pels consistoris fixaria aportacions que se situaran al voltant dels 4.000 euros en el cas de Puigcerdà, municipi que té aproximadament la meitat dels habitants de la comarca, i al voltant dels 1.500 euros pel que fa a la resta. Segons han afegit des del Consell Comarcal, el projecte de creació de la cadena de valor de cada sector «té com a objectiu dur a terme un procés de reflexió estratègica amb les empreses que conformen aquesta cadena de valor a la comarca, i posar en marxa un pla d’accions que contribueixi a millorar-ne la competitivitat, la qualitat de l’ocupació que genera, i sostenibilitat, com a via per contribuir a la millora del nivell de vida a llarg termini. Per a fer-ho es compta amb el suport de la consultora Cluster Development, especialitzada en el desenvolupament econòmic territorial». En aquest sentit, el pressupost de 60.000 euros serviria per finançar els estudis i actuacions en cada un dels sectors sobre els quals es treballaran. Ara el pla s’ha iniciat en l’àmbit de la construcció i Empresariat Cerdanya te la intenció d’implicar pròximament el de l’Alimentació i els productes agraris.

El president del Consell, Isidre Chia, ha argumentat que els gestors del projecte, tant de l’àmbit privat com públic, aniran analitzant quins sectors i subsectors de l’economia cerdana s’hi van incorporant: «es tracta de potenciar cada sector estudiant els seus espais de creixement;cada any hi posarem un pressupost les dues parts per tal de crear aquestes cadenes de valor». Chia ha apuntat que «ara al Consell enviarem la informació a la resta d’ajuntaments perquè hi col·laborin, creiem que és una iniciativa molt positiva per la comarca». n