Chia: «A la Cerdanya no deixarem fer cap animalada amb plaques solars»

La Cerdanya encara està pendent de la Generalitat per rebre alguna resposta a la negativa frontal del Consell Comarcal i els ajuntaments de permetre la instal·lació d’un parc de plaques solars al terme municipal de Das. Un projecte empresarial va iniciar fa uns mesos la tramitació per instal·lar al terme municipal de Das una planta fotovoltaica de 2,5 MW de potència, amb una superfície de 2,44 hectàrees.

El president del Consell i alcalde de Bolvir, Isidre Chia, ha explicat que «de moment no tenim cap resposta, hem vist que Acció Climàtica ha aprovat un parc a l’Anoia, però del de Cerdanya encara no en sabem res. Nosaltres els vam enviar el nostre comunicat». Chia ha emfatitzat que, sobre aquest silenci del departament, «però, vaja, el que tenim claríssim és que anem tots a una i que no deixarem fer cap animalada». Pel que fa a les eines que té la comarca per aturar el projecte, el president comarcal ha argumentat que «si som tots els alcaldes els que no el volem, ens hauran d’escoltar; nosaltres no estem en contra que es posin plaques, però que es faci amb coneixement... si deixen posar això aquí ja hauran obert la veda i tothom podrà posar el que vulgui». Sobre aquest projecte, Chia ha remarcat que no tan sols suposaria un gran impacte ambiental sobre el paisatge sinó que, alhora, l’energia que produiria ni tan sols beneficiaria la Cerdanya: «hem de pensar que vol venir aquí una empresa de fora, instal·lar les plaques, marxar i aquesta electricitat no es quedaria al territori, no se n’aprofitaria res aquí. I és clar, a aquestes empreses els interessa molt venir a la Cerdanya perquè és un lloc molt bo per l’energia solar; seria com el transvasament del Segre però ara amb energia solar». De moment no hi ha cap reunió prevista entre el Consell, els ajuntaments i la Generalitat. En aquest sentit, Isidre Chia ha expressat la percepció personal que «jo crec que està aturat perquè, a més, el mateix municipi de Das no el vol».

El mes d’abril, el Consell d’Alcaldes de la Cerdanya va aprovar una moció en contra del projecte en la qual va apuntar que «el projecte podria saturar la línia que va des de Martinet fins a l’estació transformadora d’Alp, amb la línia aèria de MT Cabiscol (25 kV), impossibilitant la implantació d’altres plantes solars que puguin representar un benefici comarcal». Per això, va demanar a Acció Climàtica a què «abans d’aprovar cap projecte que no respongui a una planificació regulada i consensuada pel territori, és necessari l’aprovació, en l’àmbit comarcal, d’una moratòria de llicències per a la implantació de parcs solars o eòlics en SNU, (sòl no urbanitzable).