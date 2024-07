El Govern preveu la decisió sobre el parc fotovoltaic de Das pel desembre

El departament d’Acció Climàtica està estudiant el projecte de creació d’un parc de 2,4 hectàrees de plaques fotovoltaiques i 2,5 MW de potència al terme municipal de Das i no té previst tenir-te llest l’informe de viabilitat fins a final d’any.

Tant el Consell Comarcal de la Cerdanya, com el mateix Ajuntament de Das, la resta de consistoris i la societat civil e la comarca a través del moviment unitari Confluència per una Cerdanya Sostenible, s’han oposat al projecte i hi han presentat al·legacions.

El departament d’Acció Climàtica ha explicat que els seus serveis tècnics tenen sobre la taula el projecte per analitzar-ne tots els aspectes mediambientals, energètics i urbanístics així com els permisos que requereix per, si s’escau, plantejar-ne les possibles modificacions i tramitar-ne els permisos. En aquesta anàlisi, el departament tampoc no descarta que el projecte es denegui en base de les normatives urbanístiques de protecció del paisatge vigents, com ara el Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran. En aquest sentit, des del departament han apuntat que a hores d’ara no pot concretar si es farà o no o si s’autoritzarà amb modificacions i han emfatitzat que, si bé és coneixedor de la negativa del territori a acceptar la instal·lació, la seva resolució encara tardarà uns mesos a decidir-se i fer-se pública.

En tot cas, fonts del departament d’Acció Climàtica ha remarcat que la decisió és ara en mans dels serveis tècnics i n’han desvinculat el debat de l’òrbita política.

El projecte de la planta de Das es va obrir a exposició pública el mes de març i una vegada presentades les al·legacions el departament estima una fase d’anàlisi no inferior a set mesos.