La constructora Cardoner reprèn el projecte de pisos al Cinema Avinguda

Si res no es torça com en l’anterior projecte immobiliari, el Cinema Avinguda de Puigcerdà serà enderrocat el mes de setembre i una nova constructora hi començarà a fer pisos. Després que l’anterior promotora d’habitatges es retirés del projecte, la constructora de Manresa Cardoner Group se n’ha fet càrrec gràcies a un acord amb els propietaris de l’edifici i n’ha reactivat l’execució.

Si bé ara fa un any els propietaris del Cinema Avinguda, l’únic de la Baixa Cerdanya concebut únicament com a sala de projecció en les últimes dècades, van anunciar la fi de les sessions i l’enderroc de l’edifici per a finals de l’estiu passat, l’empresa que havia de construir dinou pisos s’ho va repensar. A partir d’aquí, els gestors del cinema, amb els seus propietaris històrics de les famílies Palau i Avellanet, van mantenir les projeccions allargant-les fins a les últimes campanyes de Nadal i Setmana Santa. En els últims mesos, els propietaris han reprès les converses per mantenir el projecte i se l’ha quedat la constructora de Manresa Cardoner Group, la qual manté el mateix arquitecte que l’anterior constructora. L’empresa es defineix com «una empresa constructora amb més de trenta anys de presència al sector i una àmplia cartera de projectes en diferents sectors com ara retail, contract, residencial i equipaments de diferents tipus. Busquem diferenciar-nos sempre amb una construcció de la màxima qualitat, tenint cura de la posada en obra i amb una gran atenció als acabats», tal com apunta a la seva pàgina web.

Amb l’acord tancat i la signatura de compra imminent, la representant de la propietat, Carme Palau, ha explicat que si bé les obres comencen el setembre, ja no farem la campanya de cinema de l’estiu perquè, de fet, d’aquí a uns dies ja no serà nostre. El cinema està definitivament tancat i el projecte dels pisos continua. Nosaltres vam tornar a posar-lo a la venda i se l’han quedat els Cardoner per fer el mateix».

El Cinema Avinguda es va inaugurar l’any 1962 amb l’empenta empresarial de les famílies Avellanet i Palau. En prendre la decisió de tancar, ara fa un any, Pere Avellanet, fill d’Albert Avellanet impulsor de la sala i ànima del negoci va explicar que «la processó pel tancament va dintre. Durant més de cinquanta anys vam anar treballant bé, aguantant, però el fet és que, encara que sembli un contrasentit, en els últims anys, contra més cinema fèiem, més hi perdíem». La sala, que era de grans dimensions amb 532 butaques encara com les dels anys noranta, va veure el negoci ja rematat amb la pandèmia.