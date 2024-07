Nou Niu de l’Àliga: el restaurant amb totes les estrelles

Nova etapa per a un dels establiments d’allotjament i restauració d’alta muntanya més emblemàtics de la Cerdanya i el Berguedà: el refugi del Niu de l’Àliga.

El refugi, que corona les pistes de la Molina i Masella a tocar del cim de la Tosa, a la cota 2.500 metres, ha iniciat un projecte d’obres que l’ha de rellançar la seva oferta com a establiment d’acollida. La millora de l’allotjament se sumarà a l’aconseguida pel que fa als accessos amb l’ampliació, fa quatre anys, del recorregut del telecabina fins a la porta. D’aquesta manera, el refugi del Niu de l’Àliga passarà a ser un racó privilegiat conegut amb prou feines pels esquiadors i excursionistes fa uns anys a un renovat restaurant amb habitacions amb el país als peus accessible a tots els públics. Una de les claus de volta per la política de Ferrocarrils de la Generalitat, ens públic propietari de l’estació de la Molina: convertir l’entorn de la Tosa en un parc d’activitats i oci per tot l’any.

El projecte d’obres es preveu en quatre fases d’execució en dos anys fins a l’any 2026, la primera de les quals s’ha començat a aplicar aquest estiu amb un pressupost 950.000 euros. En aquest primer tram de les obres s’enderrocaran els actuals lavabos del restaurant per tal de deixar espai per a una segona barra del servei de restauració pensada per als usuaris de visita ràpida com ara excursionistes de pas o esquiadors. Les obres en aquesta zona també potenciaran l’espai de mirador sobre la Catalunya Central. Una de les actuacions més ambicioses consistirà en l’excavació d’una nova àrea per fer-hi dues cuines a dues alçades que substituiran l’actual per tal de poder oferir un millor servei tant als clients allotjats, als que utilitzin l’oferta de restauració i els que hi passen un moment en plena jornada d’esport.

El responsable de la gestió del refugi, Ferran Nevado, a la terrassa del Niu | ARXIU PARTICULAR / Miquel spa

Reforma exterior i d’estances

El projecte d’obres ha previst per a les pròximes fases una actuació en l’espai exterior, un dels més utilitzats pels visitants atesa l’oferta paisatgística de les dues terrasses a dos nivells. Aquesta part de l’obra inclou la renovació dels tancaments així com de les façanes i les cobertes de l’edifici. Els nous components així com la renovació dels espais interiors es faran amb la previsió que en un futur es pugui ampliar el refugi. Igualment, el projecte inclou un sistema d’aprofitament de les aigües pluvials amb dipòsits i un sistema per afegir-hi clor a fi efecte de fer l’equipament més sostenible i autosuficient.

«És un refugi emblemàtic»

En aquesta mateixa línia, s’instal·laran plaques fotovoltaiques i un grup electrogen per dotar d’electricitat les estances noves. En paral·lel, el projecte també inclou la instal·lació de sistemes d’il·luminació i ventilació, protecció d’incendis i alarmes per fer més eficient i segur l’edifici. En les dues últimes fases d’obres es faran les habitacions més àmplies i més obertes al paisatge.

El responsable de la gestió del refugi, Ferran Nevado, ha explicat que «es tracta d’una reforma que ja es mereixia, és un refugi molt emblemàtic; des de la seva inauguració no s’hi ha fet molt més que el manteniment. Ara Ferrocarrils hi fa una aposta molt forta que ens permetrà obrir una nova etapa amb unes instal·lacions que seran les que toquen en els actuals temps».

La visita al refugi del Niu de l’Àliga era fins fa pocs anys una experiència poc coneguda. Sopar-hi els vespres d’hivern de lluna plena per baixar després les pistes a la llum blavosa de la nit era, i és, un clàssic entre els esquiadors, tant de la disciplina alpina com de muntanya. Des de l’ampliació del recorregut del telecabina, en canvi, el viatge fins al cim de la Tosa és també a l’abast de les famílies i fins i tot les persones grans o amb mobilitat reduïda perquè el transport arriba a la porta.

El refugi del Niu de l’Àliga, a la cota de 2.537 metres, va ser inaugurat l’octubre de 1985, de manera que l’any que ve celebrarà el quarantè aniversari. És de propietat de l’estació de la Molina i, per tant, de Ferrocarrils de la Generalitat. Es tracta d’un refugi guardat amb una capacitat de trenta places per dormir. Forma part de la ruta de Cavalls del Vent i és al pas d’una variant del GR-150.