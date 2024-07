Alp aprofita la renovació de carrers per pacificar-hi el trànsit

L’Ajuntament d’Alp ha aprofitat un projecte de millora dels carrers més malmesos del poble així com del veïnat de la Molina per instal·lar-hi bandes rugoses que obligui els conductors a reduir la velocitat. L’equip de govern te la voluntat de pacificar el trànsit als dos nuclis urbans complementant així el foment de les zones de passeig que s’han obert a les avingudes principals de les dues poblacions.

El consistori ha executat un pla de millora que, amb un pressupost d’uns 140.000 euros, ha permès de renovar l’asfalt de cinc carrers d’Alp i tres de la Molina. Es tracta de vials que presentaven un mal estat de conservació i, alhora, suporten un gran volum de trànsit. En aquest sentit, els tècnics municipals han fixat els vials amb més trànsit i més conflictivitat amb els vianants i resta de vehicles per instal·lar-hi bandes rugoses. Alguns dels espais renovats són alhora molt utilitzats pels veïns en les rutes diàries a peu per accedir, entre altres equipaments, a l’escola, el parc infantil central o les instal·lacions esportives. En el cas del vial d’accés a l’escola Bac de Cerdanya, el projecte de renovació ha previst l’ampliació de la vorera per prioritzar la mobilitat a peu i la seguretat de les famílies. En aquest entorn de l’Avinguda Mancomunitat, la millora de l’espai pels vianants i comunitat escolar complementa la reurbanització del vial fet fa uns mesos amb el mateix criteri. Pel que fa al veïnat de la Molina, l’actuació també ha inclòs la creació d’un aparcament entorn de les avingudes Supermolina i Cerdanya.