Mor un motorista de Ger en un xoc amb una furgoneta a la C-162, a Urús

Un veí de Ger, Ramon Molina Xixons, ha mort aquesta tarda en un accident de moto a la carretera C-162, al terme municipal d'Urús, a la Cerdanya, cap al túnel del Cadí. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió entre la seva motocicleta i una furgoneta a la cruïlla d'Urús, on hi ha projectada una rotonda. L'alcalde de Ger, Alfons Casamajó, ha donat el seu condol als amics i familiars de la víctima, una persona domiciliada a Llers, a l'Alt Empordà, que feia uns anys que vivia al municipi cerdà i que treballava a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. De fet, havia fet de maquinista del telecabina de La Molina.

Els cossos d'emergències han rebut l'avís per l'accident quan faltaven cinc minuts per 2/4 de 6 de la tarda. Fins al lloc de l'accident, s'hi han desplaçat 2 patrulles dels Mossos d’Esquadra, 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 3 unitats medicalitzades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar la vida del motorista. De l'altre vehicle accidentat, una persona ha resultat ferida lleu, segons ha informat el SEM.

L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 2,7 de la carretera, on es troba la cruïlla d'Urús. Segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, Maria Sans, a aquest diari, es tracta d'un punt conflictiu on actualment hi ha projectada una rotonda. De moment, els cossos d'emergències no han donat més detalls sobre les circumstàncies en què s'ha produït el xoc. Els Mossos d'Esquadra han informat que hi ha una investigació oberta i que les primeres informacions apuntarien que la furgoneta estava travessant la carretera en el moment de la col·lisió.

Amb aquesta víctima, són 72 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 25 de les quals motoristes. Segons el darrer balanç del Servei Català del Trànsit, els motoristes representen una tercera part del total de víctimes de trànsit en el conjunt de Catalunya. Les xifres fins al mes de juny indiquen que hi ha una lleugera contenció de la sinistralitat del col·lectiu respecte als darrers anys, si bé el juny va ser el mes amb més sinistralitat amb un total de 7 motoristes morts a la carretera. Des de principi de juliol, han mort tres motoristes.

Si ens fixem en les dades de les comarques de l'àmbit de cobertura d'aquest diari, s'observa que en el primer mig any una tercera part de les víctimes de trànsit són motoristes. Concretament, són 6 els conductors de motocicleta que han perdut la vida a les carreteres de la regió del total de 17 morts a la carretera fins al mes de juny. Aquesta xifra representa un increment respecte al 2023, tenint en compte que en tot un any van morir un total de 5 motoristes.