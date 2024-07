Puigcerdà clou amb èxit de públic la Setmana Cultural del Roser

L’Ajuntament de Puigcerdà ha expressat la seva satisfacció perla bona acollida que ha rebut la celebració XXVIII Setmana Cultural del Roser, que ha tingut lloc del 28 de juny al 7 de juliol. La programació "variada i de qualitat ha atret un nombrós públic, omplint els carrers i places de la Vila de cultura, música i tradició", segons ha remarcat el mateix equip de govern.

Així, segons ha valorat el consistori, el tret de sortida es va donar el passat divendres 28 de juny amb un cap de setmana dedicat al teatre i la música, gràcies a l’Associació Cerdanya Musical, que va presentar tres representacions del reconegut musical de Broadway 'Anastàsia'. El dilluns següent, l’espectacle científic "Lutravioleta" va captivar infants, joves i adults amb els sorprenents experiments de Tracy Hund i la seva millor amiga, la Lutra.

Dimarts 2 de juliol, la Colla Castellera de Cerdanya va organitzar un Taller de Castells a la plaça Santa Maria, oferint una demostració d’energia, tradició i cultura. El mateix dia, la pianista Berta Moner va delectar el públic amb un concert al Museu Cerdà, interpretant peces de grans compositors Beethoven, Chopin i Prokófiev.

La programació va continuar el dimecres 3 de juliol amb el programa CineXic impulsat per Òmnium Cultural, que va permetre als més menuts gaudir de la pel·lícula "L'univers en miniatura de No-no". La jornada es va tancar amb el fantàstic concert de jazz del grup lleidatà Hot Seven Apples.

El dijous 4 de juliol, els alumnes de Pas a Pas Gym Dance de Puigcerdà van oferir a l'Espai Campanar una exhibició de dansa, seguida per la presentació del llibre "El mil·lenari Camí de Sant Jaume del curs del riu Segre", de Núria Boltà, a la Sala Pilar Prim. El dia més carregat d'activitats va ser el divendres 5 de juliol. Un dia en què els més petits de la casa van poder gaudir al Bilbiollac dels "Contes de mar i muntanya" per Pati de Contes. Pels més grans hi va haver la presentació del llibre “La Cerdanya, excursions circulars” d’Alfons Brosel i Núria Boltà. I finalment, per a totes les edats i públics, el Mag Lari ens va regalar una nit plena de màgia, misteri i diversió amb el seu nou espectacle "Strafalari"!

El dissabte 6 de juliol al Teatre Municipal del Casino Ceretà es va celebrar la Tarda de la Cultura, en aquesta festa de la cultura de la Vila no només vam gaudir de l'actuació musical d'Isotrip, sinó també d'una exhibició de dansa a càrrec dels i les alumnes de Dansart Cerdanya, un tastet del musical "Anastàsia" de l'Associació Cerdanya Musical i una mostra de teatre d'improvisació de la mà de la companyia Inestable Ceretana de Teatre.

A més, es va fer entrega al Cerdanya Film Festival del guardó Roser Vila de Puigcerdà, el reconeixement més distingit que des de l'Ajuntament de Puigcerdà es dona a una entitat o particular que de manera destacable ha contribuït a la cultura de la nostra Vila. Finalment, la jornada va cloure el concert d'Hirundo Maris i Noctes Cor de Cambra, dins el marc del 13è FEMAP.

El diumenge 7 de juliol es va posar el punt final a la XXVIII Setmana Cultural del Roser amb la XXVI Trobada de Poesia Catalana, una jornada en la qual poetes i poetesses van compartir les seves creacions, acompanyades de la música dels alumnes del Conservatori de Música dels Pirineus.

L’Ajuntament de Puigcerdà agraeix la participació de tots els assistents i la col·laboració dels organitzadors, artistes i voluntaris que han fet possible aquest esdeveniment. La XXVIII Setmana Cultural del Roser ha estat un èxit rotund, reafirmant-se com una cita ineludible del calendari cultural de la comarca i consolidant Puigcerdà com a referent cultural consolidat com una Vila amb una activitat cultural de primer nivell.