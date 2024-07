Les fuites i el sobrecost empenyen Llívia a tancar els banys termals

L’Ajuntament de Llívia ha decidit tancar els banys termals de Sant Guillem de moment per aquest estiu. L’equip de govern s’ha vist abocat a prendre aquesta mesura davant una situació inassumible de pèrdues d’aigua i un cost massa elevat per reposar-la i mantenir-la en condicions sanitàries. Els tècnics municipals calculen que les basses perden cada dia un terç de l’aigua a causa de les fuites.

Des de l’equip de govern han argumentat que «l’Ajuntament creu que no ha de fer front a la càrrega econòmica diària que suposa tenir-les obertes. Les basses d’aigua necessiten, diàriament, milers de litres d’aigua nova. Això passa perquè s’ha constatat que la instal·lació perd aquesta gran quantitat d’aigua. Al matí, quan cal reomplir les piscines petites, l’aigua del pou ha de ser filtrada i clorada, per deixar-la òptima pel bany. Així, es necessiten desenes de litres de clor diari per tractar els metres cúbics d’aigua nova que entren a les basses, a banda del producte químic que s’utilitza per rebaixar el seu pH que permeti el bany».

En aquest sentit, des del consistori han apuntat que a les raons tècniques i econòmiques, s’hi han de sumar també les derivades de la recent situació de sequera que ha viscut el país: «al malbaratament econòmic que suposaria tenir els banys de Sant Guillem oberts s’hi afegeix el desaprofitament d’un recurs escàs, venint d’una època de restriccions. En el moment actual, que es manté un control responsable sobre l’evolució i l’estat de les reserves d’aigua i on encara hi ha municipis catalans que pateixen restriccions d’aigua, l’Ajuntament ha decidit que no ha d’obrir els banys».

El tancament dels banys de Sant Guillem és temporal i obre un període d’anàlisi sobre la seva continuïtat i viabilitat que farà ara l’equip de govern: «l’Ajuntament ha iniciat un estudi per determinar les causes de la pèrdua d’aquesta aigua, decidirà els passos a prendre en un futur a partir de l’estat de la instal·lació i valorarà els danys i les pèrdues que pot haver generat i genera a la població aquesta situació».

La construcció dels banys de Sant Guillem han anat acumulant problemàtiques des de la seva gènesi l’any 2018, quan l’Ajuntament va trobar una veta d’aigua calenta, però una vegada fetes les piscines, va haver de reescalfar l’aigua amb plaques fotovoltaiques.