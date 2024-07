Detenen la conductora implicada en l'accident mortal a Urús per no respectar la prioritat de pas en una cruïlla

Els Mossos d'Esquadra han detingut la conductora implicada en l'accident mortal d'aquest dimarts a la carretera C-162, al terme municipal d'Urús, per un homicidi per imprudència greu. Segons ha informat la policia, la dona, de 54 anys, no va respectar la prioritat de pas a la cruïlla d'Urús, on va tenir lloc la col·lisió entre la seva furgoneta i la moto. A conseqüència del xoc, va morir el conductor del vehicle de dues rodes, un veí de Ger de 49 anys.

La conductora va ser detinguda aquest dijous a les 10 del vespre per part dels Mossos d'Esquadra. Després de prestar declaració a la comissaria dels Mossos de Puigcerdà, la dona va quedar en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant del jutge quan sigui requerida.

Els cossos d'emergències van rebre l'avís per l'accident quan faltaven cinc minuts per 2/4 de 6 de la tarda. Fins al lloc de l'accident, s'hi van desplaçar 2 patrulles dels Mossos d’Esquadra, 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 3 unitats medicalitzades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar la vida del motorista.

Minut de silenci a l'estació de La Molina

El motorista, que feia uns anys que vivia a Ger, tot i que estava domiciliat a Llers, a l'Alt Empordà, treballava a La Molina com a conductor de remuntador i havia estat vinculat a FGC des de l'any 1992. Aquest dijous, l'estació d'esquí va tancar de forma excepcional a les 2 del migdia i a les 3 de la tarda va fer un minut de silenci en el seu honor a la plaça del telecabina.

Subscriu-te per seguir llegint