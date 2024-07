Dones de Cerdanya organitza el primer mercat de segona mà a la comarca

L’Associació Dones de Cerdanya, una entitat amb una trajectòria de 28 anys, ha organitzat per aquest dissabte el primer mercat d’articles de segona mà de la comarca. L’associació planteja l’activitat amb un doble objectiu: per una banda, aportar una nova acció al moviment de base popular que viu la societat civil cerdana en els últims anys i, de l’altra, aportar també una palanca de conscienciació per la sostenibilitat i el reciclatge. La Cerdanya te un índex de reciclatge dels residus del 27%, un dels més baixos del país.

L’intercanvi i la venda d’articles reciclats viu un moment àlgid a la Cerdanya amb moviments sorgits del boca-orella i l’acció espontània dels veïns. Es tracta d’un moviment de contrast amb la comarca elitista que ven el turisme residencial i que es visualitza els caps de setmana. Així, el primer mercat de productes de segona mà es farà aquest dissabte dia tretze de juliol a l’esplanada del costat de l’estació de Renfe de Puigcerdà. Les organitzadores ja han tancat el procés d’inscripció amb una seixantena de venedors participants i una llista d’espera. A les parades s’hi podrà trobar mobles, roba i complements i es podran adquirir en funció del que estableixi cada venedor, ja sigui a través d’una operació de compravenda com d’un intercanvi o fins i tot d’un regal. Així ho ha explicat la presidenta de Dones de Cerdanya, Anna Pallé, la qual ha remarcat l’esperit de l’acció: «partim de la idea que tot pot tenir un segon ús; volem col·laborar en la mentalització que cal reciclar i que, per tant, si un objecte no ens és útil a nosaltres potser sí que ho pot ser per a algú altre; sovint no tenim bones sensacions quan anem a la deixalleria a llençar objectes, en canvi d’aquesta manera li poden donar una segona vida a quasi tot. És més gratificant. Alhora, ens organitzem com a entitat veïnal, que també fa falta a Puigcerdà i la Cerdanya».

A més de les parades, que faran uns tres metres cada una, l’organització prepara una taula solidària per col·laborar amb l’associació i, ha previst una ambientació amb música. La voluntat de l’entitat és que, si té prou èxit, es pugui mantenir amb més d’una edició per any i, també, que sigui itinerant pels pobles de la comarca. En aquest sentit, dels seixanta particulars que ja s’han inscrit per aquesta primera experiència, quasi la meitat són de l’Alta Cerdanya, on hi ha una cultura més arrelada pel que fa a la celebració dels mercats d’intercanvi i segona mà, segons ha explicat Anna Pallé.