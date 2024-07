El Vaticà designa el futur successor del bisbe d'Urgell

El bisbat d’Urgell te des d’aquest divendres qui serà el futur bisbe i, doncs, relleu de l’actual, Joan-Enric Vives. L’ens eclesiàstic ha informat que el màxim responsable de l’església catòlica, el papa Francesc, ha designat el prevere Josep Lluís Serrano Pentinat futur substitut per l’actual bisbe de la diòcesi d’Urgell, el qual no tan sols ostenta aquest càrrec pastoral sinó que de manera extraordinària en l’ordre intern de l’església, és també cocap d’estat d’Andorra.

El bisbat ha informat que «el Papa Francesc ha designat el prevere monsenyor Josep-Lluís Serrano Pentinat com a Bisbe Coadjutor d’Urgell, amb dret a successió». Serrano és sacerdot de la diòcesi de Tortosa i en l’actualitat és conseller de Nunciatura al servei de la Secretaria d’Estat de Sa Santedat el Papa Francesc. El nomenament de Serrano s’ha fet públic aquest divendres dia 12 de juliol de 2024 al migdia i així ho ha comunicat la Nunciatura Apostòlica a la Conferència Episcopal Espanyola i al Govern d’Andorra.

Des del bisbat han recordat que la figura del Bisbe Coadjutor està contemplada en el Codi de Dret Canònic en els cànons 403 i següents: «assisteix el Bisbe diocesà en tot el govern de la Diòcesi (c. 405). I quan el Bisbe diocesà cessa, automàticament, el succeeix». Per tant, l’Arquebisbe Joan-Enric Vives continua essent el Bisbe diocesà d’Urgell i el Copríncep episcopal d’Andorra fins a produir-se el seu cessament, per jubilació o altres causes. Els responsables de la diòcesi han apuntat que en aquest temps, el Bisbe Josep-Lluís Serra»no treballarà, amb potestat ordinària com a Vicari General, en les tasques pastorals de la Diòcesi a fi de conèixer el Bisbat d’Urgell, les seves persones, institucions i entitats, així com el funcionament de les institucions del Principat d’Andorra, del qual, al seu dia, en serà el Copríncep».

Josep-Lluís Serrano Pentinat va néixer el 19 de març de 1977 a Tivissa, a les comarques de Tarragona i Diòcesi de Tortosa. Va ser ordenat de prevere el 21 d’abril de 2002 a la catedral de Santa Maria de Tortosa, de mans del Bisbe Xavier Salinas. L’any 1991 va entrar al Seminari Menor de Tortosa estudiant al Col·legi diocesà de la Immaculada. L’any 1995 va començar la seva etapa al Seminari Major de Tortosa (1995-2001) on rebé la seva formació filosòfica i teològica, obtenint l’any 2001 el títol de Batxiller en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya amb seu a Barcelona. Alhora, va ser ordenat de diaca el 2001 iniciant la seva experiència pastoral com a diaca a la Parròquia de l’Assumpció de Maria d’Amposta durant el curs 2001-2002.

L’any 2005 el Sr. Bisbe l’envià a ampliar estudis a Roma, a la Pontifícia Universitat Gregoriana, essent alumne del Pontifici Col·legi Sant Josep de Roma, fundat pel Beat Manuel Domingo i Sol, sacerdot tortosí, i convivint amb altres preveres que hi són enviats pels seus Bisbes per millorar la seva formació. Estudià Teologia Dogmàtica els cursos 2005-2007 obtenint la Llicència en Teologia Dogmàtica per la Pontifícia Universitat Gregoriana l’any 2007.

A la seva tornada a la Diòcesi de Tortosa des de Roma, i del 2007 al 2009, el Sr. Bisbe li confià ser Rector de les dues parròquies Sant Andreu i Sant Pere del municipi de Vandellòs-Hospitalet de l’Infant. El curs 2008-2009 esdevé moderador de la Unitat Pastoral del Litoral Nord. Compaginà la seva tasca pastoral amb la docent, essent professor al Seminari Major Diocesà de Tortosa i a l’Institut a distància “Sant Agustí”, a Tortosa. També com a professor de religió en el Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària “Mestral” d’Hospitalet de l’Infant.

L’any 2009 inicià un nou servei a l’Església universal a la Pontifícia Acadèmia Eclesiàstica de Roma, on amplià el seus estudis i formació entre el 2009-2012, obtenint la Diplomatura en Estudis diplomàtics per la Pontifícia Acadèmica Eclesiàstica, cursant Estudis en Dret Canònic per la Pontifícia Universitat Lateranense, i l’any 2012 obtingué el Doctorat en Teologia Dogmàtica per la Pontifícia Universitat Gregoriana, amb una tesi sobre “Paraula, sagrament i carisma: l’eclesiologia d’Eugenio Corecco”.

Estant al Servei Diplomàtic de la Santa Seu, és enviat com a Secretari de la Nunciatura Apostòlica de Moçambic del 2012 al 2016, Secretari de la Nunciatura Apostòlica a Nicaragua del 2016 al 2017, Secretari de la Nunciatura Apostòlica a Brasil del 2017 al 2019 i, des del 2019 fins a l’actualitat, ha servit com a Secretari en la Secció per als Assumptes Generals de la Secretaria d’Estat.

Domina diverses llengües a més del català i el castellà. Parla italià, francès, anglès i portuguès.