La Cooperativa Cadí fixa en cinc anys el trasllat i modernització de la fàbrica

La Cooperativa Cadí ha estimat que en un termini d’uns cinc anys efectuarà el trasllat de l’actual fàbrica de formatge i mantega al centre de la Seu als terrenys que ha comprat als afores del nucli urbà. L’empresa, que encara aplega una seixantena de ramaders de la Cerdanya i l’Alt Urgell construirà una nova seu a la finca de l’antic Càmping En Valira, a l’accés de la ciutat per ponent.

La decisió de traslladar-se i construir una nova fàbrica forma part de l’estratègia empresarial de la Cooperativa per consolidar un futur que basa la supervivència en la modernització del sistema productiu atesa la progressiva davallada del nombre de granges que hi aporten llet. La construcció del nou recinte fabril serà possible per la requalificació dels terrenys aprovada aquest any per part de l’Ajuntament amb el vot favorable de tots els grups municipals. En aquesta nova zona industrial, que suma més de 20.000 metres quadrats, el consistori també hi ha previst la creació de més parcel·les per possibilitar que s’hi ubiquin altres empreses locals. La zona està situada en un punt estratègic a tocar de la rotonda d’accés a les carreteres que van cap a Lleida, el túnel del Cadí i Andorra.

El trasllat de la Cooperativa Cadí suposarà un canvi remarcable a l’eixample de la Seu, atès que la fàbrica hi és des de fa pràcticament un segle, amb el consegüent trànsit de camions que hi entren i surten cada dia amb la llet i els productes ja elaborats.

La companyia dona feina actualment a 137 treballadors, els quals gestionen la llet que produeixen cada dia 65 explotacions ramaderes de les dues comarques. Aquestes granges aporten a l’empresa uns 170.000 litres de llet cada dia que al final de l’any sumen un còmput al voltant dels 62 milions de litres.

Aquesta producció permet a la Cooperativa Cadí comercialitzar mensualment uns catorze milions de formatges i mantegues, amb una facturació vinculada estimada en uns 52 milions d’euros. En aquest sentit, la Cooperativa v a registrar un import rècord en les vendes durant l’any 2022. La facturació anual bruta d’aquest exercici va ser de 53 milions d’euros, xifra que va suposar un increment del 20% respecte a l’exercici anterior, segons el balanç econòmic de la companyia.

Clau al territori

La influència de la Cooperativa al Cadí és clau en l’establiment de relacions entre les dues comarques. Tant és així que els historiadors situen en la seva creació l’embrió de la tendència econòmica de part de la Cerdanya cap a la Seu d’Urgell.