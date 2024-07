Puigcerdà consolidarà el mercat de segona mà per promoure el reciclatge

Puigcerdà mantindrà com una nova activitat el cap de setmana previ a la Festa Major el mercat de segona mà, que el dissabte va celebrar la primera edició.

La cita comercial, organitzada per l’associació Dones de Cerdanya, es planteja tant per l’entitat com per l’Ajuntament que li dona suport, com un espai de compra venda d’objectes de segona ma que ha de fomentar la cultura del reciclatge a la Cerdanya, la qual és una de les pitjors del país en matèria de gestió de residus.

La portaveu de l’associació Dones de Cerdanya, Anna Pallé, ha explicat que aquesta primera edició del mercat «va anar molt be, no tinc manera de calcular el públic que va venir, però diria que al voltant d’un miler de persones; els paradistes també van estar molt contents, s’hi van fer moltes vendes i intercanvis, que és al final del que es tracta, de donar una segona vida als objectes a partir d’un intercanvi». El Mercat de Segona ma va rebre la visita de diversos regidors de l’equip de govern, entre els quals el tinent d’alcalde, Francesc Armengol, i el de Cultura, Jordi Palomino. En aquest sentit, Pallé ha apuntat que la nova cita comercial té el suport del consistori perquè es consolidi en els pròxims anys com una acció ja fixa en el calendari d’estiu i particularment en aquest cap de setmana previ a la Festa Major. Pel que fa a l’emplaçament, al solar del costat de l’estació de Renfe, tant les organitzadores com l’Ajuntament el consideren ideal tant per l’accés com per la facilitat que proporciona de carregar els productes.

Al mercat, que podria adoptar un altre nom a partir de la segona edició perquè tingui més projecció, hi van participar una seixantena de paradistes particulars, amb mobles, roba i complements. Alhora, l’organització va obrir una llista d’espera de veïns d’un i altre costat de la frontera que hi volen participar. En aquest sentit, la meitat dels venedors eren vinguts de l’Alta Cerdanya, on hi ha molta afició a aquest tipus de mercat. Igualment, entre el públic assistent hi va haver també molts visitant d’Andorra. La voluntat de l’associació Dones de Cerdanya és d’organitzar aquest mercat com a mínim una vegada a l’any i, si pot ser, sumar-hi altres edicions tant a Puigcerdà com en altres poblacions de la comarca.