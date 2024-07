La Cerdanya estrena balises amb llum i so per evitar atropellaments de fauna salvatge

La Cerdanya ha estrenat unes noves balises de carretera que tenen com a particularitat que projecten llum i sons i són dissuasòries per la fauna salvatge i, doncs, s’instal·len per evitar els atropellaments, molt comuns al Pirineu. L’àrea de Xarxa Viària de la Diputació de Girona, encapçalada pel diputat i alcalde de Ger, Alfons Casamajó, ha posat aquestes pilones lluminoses a la carretera d’Alp a la Molina. En aquest sentit, des de l’ens provincial han explicat que «es tracta d’un dispositiu innovador que s’activa quan detecta, al mateix temps, la presència d’un vehicle i d’un animal a prop de la via». La balisa té un radi d’activació efectiu que oscil·la entre els tretze i els disset metres i emet senyals acústics i lluminosos que alerten els animals i eviten que s’acostin a la carretera. A més, també adverteix el conductor de la presència de fauna. Aquest nou sistema, realitzat en material plàstic, s’alimenta amb energia solar i està creat per l’empresa Visever. El seu cost ha estat de 46.127,54 euros, segons han explicat els tècnics de la Diputació. De moment, les balises s’han instal·lat en trams de la GIP-5239, de Navata a Lladó, i la GIV-4082, d’Alp a la Molina.

L’any passat es van detectar 209 accidents amb fauna salvatge a les carreteres de titularitat de la Diputació de Girona, quan el 2015 només n’hi havia hagut 20. En el tram entre Alp i la Molina s’hi han detectat 45 accidents en el mateix quadrienni, entre els anys 2019-2023, amb 6,6 accidents el quilòmetre. I en els 300 metres en què s’han col·locat les balises, ja n’hi havia hagut 12. Alfons Casamajó ha emfatitzat la importància d’anar millorant la seguretat a les carreteres. n