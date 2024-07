Puigcerdà reserva excursions per a les entitats d’integració social

El programa d’activitats d’estiu Cerdanya Senderisme de Salut que organitza Guies del Pirineu en col·laboració amb els ajuntaments de Puigcerdà, Alp i Llívia ha establert un acord de col·laboració per oferir sortides exclusives a les entitats socials de la comarca.

El programa, que ja s’ha posat en marxa amb una primera sortida per les riberes del Segre, desenvoluparà el gruix de les excursions el mes d’agost amb la previsió d’arribar a les cinc-centes inscripcions, xifra que assolida l’any passat. En aquesta edició, Guies del Pirineu i l’Ajuntament de Puigcerdà han signat un conveni per tal que de les dotze sortides que organitzen conjuntament, set es destinin al mercat turístic i cinc exclusivament a les entitats locals que es dediquen a la inserció social i laboral, com ara la Fundació Adis d’ajuda a les persones amb discapacitat de la Cerdanya o la Fundació Tallers de Cerdanya. Aquestes sortides no es programaran si cal estrictament el mes d’agost. Amb aquest acord, Ajuntament i Guies del Pirineu volen assegurar un espai de contacte amb la natura les activitats esportives amb guia per a les persones d’aquest àmbit de la societat. El programa Cerdanya Senderisme de Salut oferirà activitats de matí, de tarda, i de nit en lluna plena. El seu responsable, Jordi Pau Caballero, ha explicat que el cartell d’aquest any preveu onze sortides amb el guiatge gratuït, set sortides guiades amb un cost d’inscripció de cinc euros, sessions i cursos de marxa nòrdica a quinze i 25 euros i sessions de Sanergies amb banys de bosc a 20 euros. Igualment, en vuit de les sortides programades, es mantindrà la fórmula mixta de caminar i utilitzar els remuntadors, per accedir a indrets on descobrir, conèixer i interpretar paisatges d’alçada com ara a la Tosa d’Alp i al Bac de Llívia. El cartell de sortides contempla excursions ja clàssiques del programa i d’altres que s’hi incorporen com a novetats com ara les rutes de Ger-Montmalús-Ger; Égat-Refugi de Llobins-pic dels Moros-Creu d’Égat, i l’ascensió al Puigllançada. Pel que fa a les activitats de tarda, van més encaminades a la millora de la salut, mitjançant la formació i l’aprenentatge del concepte Modern Nordic Walking,per millorar la salut postural, i les experiències de Sanergies amb banys de bosc, amb els seus corresponents i contrastats beneficis per a la salut.