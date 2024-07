Llívia recupera la capitalitat històrica

Llívia ha posat en marxa una nova concepció de la promoció del seu patrimoni històric a partir de la seva capitalitat en l’antiguitat. La vila ara enclavament i tercer municipi en població després de Puigcerdà i Bellver, va ser, en canvi, l’assentament estratègic més important de la vall. Així ho constaten les seves restes romanes i medievals del castell.

Des d’aquesta perspectiva, el Museu de Llívia té previst consolidar la nova visita a les restes romanes del coll de Molleres que ha estrenat aquest mes de juliol en col·laboració amb l’Ajuntament de Meranges, on hi ha el jaciment, i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). La nova acció de turisme cultural implica aprofitar les campanyes arqueològiques al jaciment, el més alt de presència romana al país, per organitzar una ruta guiada pels mateixos historiadors i arqueòlegs de l’ICAC.

La visita al jaciment romà del coll de Molleres, a una altura de 2.500 metres, pretén donar a conèixer un jaciment i una presència romana en entorns d’alçada que és poc conegut pel públic general. El dissabte passat una primera experiència va deixar molt contents tant els participants com els organitzadors, entre els quals el Museu de Llívia. El director, Gerard Cunill, ha explicat que «per la nostra part, faríem les visites quan hi ha els arqueòlegs perquè és quan és més interessant, amb les seves explicacions; ara el jaciment està en una fase encara d’investigació que fa difícil fer-ne una ruta fixa com les que s’han creat a les capçaleres del Ter i el Freser, on també hi ha restes; però a Cerdanya l’excavació està en un estadi d’investigació, fins i tot se n’ha escrit molt poc d’aquest jaciment. Per això, nosaltres anirem fent sortides quan es facin les campanyes d’excavacions».

En aquesta primera visita hi van prendre part 32 persones, les quals van fer una aproximació en vehicle, en un nombre limitat, fins al refugi del Malniu. Des d’aquest establiment, el grup va caminar tres quarts d’hora fins a arribar al coll de Molleres, on hi havia els tècnics de l’ICAC.

La visita va durar més de mitja hora, durant la qual els participants es van sorprendre de la presència d’un assentament romà a tanta alçada. En aquest sentit, el director del Museu de Llívia ha apuntat «és realment sorprenent un jaciment en aquest indret, la gent no s’ho espera» i ha justificat l’assentament per motius de control comercial i militar de la vall amb una vinculació directa amb l’aleshores assentament principal a la zona, la mateixa Llívia (Lulia Libica). En aquesta línia, Gerard Cunill ha avançat que en la futura reorganització i replantejament de continguts del Museu de Llívia, assentaments com el del Coll de Molleres hi quedaran estretament vinculats en tant que Lulia Libica era la ciutat de referència per la resta d’assentaments de la Cerdanya, fins al punt que fins i tot des del Coll de Molleres es veu Llívia. Cunill ha explicat que «la visita va en la nostra línia de fer un Museu de Territori; el Museu no és tan sols Llívia sinó que és un equipament de tota la comarca. El Coll de les Molleres està vinculat amb Llívia i la seva fundació perquè quan es va crear Lulia Libica sembla que també es van anar creant aquests altres assentaments, fins al punt que fins i tot hi ha una vinculació visual: Lulia Libica era un centre receptor de les mercaderies que es produïen a la zona d’alta muntanya». Des de l’ICAC han apuntat que «aquest jaciment té una localització estratègica als Pirineus, pròxim a la ciutat romana de Iulia Libica, Llívia. Es tracta d’un conjunt arqueològic amb una llarga ocupació humana, del qual en destaca la fase romana altimperial. De la seva excepcionalitat ens parla l’abundant material arqueològic que anem descobrint en aquest espai d’hàbitat com ara vaixella de taula i de cuina, peces de vidre i metall».