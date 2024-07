Cinc anys de Cerdanya castellera

El juliol de l’any 2018 un grup d’amics de Cerdanya van impulsar espontàniament una trobada al poliesportiu de Llívia dels possibles aficionats al món dels castells a la comarca. A la cita s’hi van aplegar més d’un centenar de veïns d’arreu de la vall que, sota l’assessorament inicial de Castellers d’Andorra, van iniciar els assajos. Un any després, el juny del 2019, la Colla Castellera de la Cerdanya estrenava camisa verd-blava a la plaça Major d’Alp i assolia així el seu bateig oficial. Aquest estiu la Colla ha celebrat cinc anys amb els primers reptes tècnics i socials assolits i la mirada posada en un futur que ha de portar més pinya i més pisos a la colla.

En aquests cinc anys la Colla cerdana ha superat quatre trasllats de la seu d’assaig, ho ha fet a Llívia, Alp, Ger, la Tor de Querol i ara a Das, i el tall sobtat de la pandèmia. Amb tot, l’entitat ha lluitat contra corrent en una comarca on no tan sols no hi ha tradició castellera sinó que tampoc no hi ha una tradició en l’associacionisme comarcal. La dinàmica habitual de la Cerdanya és que cada municipi generi les seves entitats i associacions. La Colla Castellera de la Cerdanya va apostar des d’un primer moment per la vinculació amb la comarca i la vall sencera, amb una concepció transfronterera. Així és com formen i han format part de la Colla castellers provinents de Martinet fins a Estavar i Targasona, a l’Alta Cerdanya.

En l’àmbit tècnic, els de la camisa verd-blava, que han mantingut el contacte amb les colles padrines d’Andorra i Berga que van participar en el seu bateig, han assolit tota la gamma de sis, amb el Dos de Sis aixecat per primera vegada la temporada passada a Das. Aquest mes de juliol la Colla ha tancat el primer tram de la temporada consolidant actuacions amb tres castells descarregats a les diades on ha estat colla amfitriona, a les festes majors d’Alp i Puigcerdà. En aquestes places hi ha descarregat castells com el Quatre de sis, el Tres de sis o el Tres de sis amb agulla. La Coordinadora de Colles Castellers de Catalunya manté als cerdans la catalogació de Colla en formació. La Coordinadora exigeix per passar a ser colla de ple dret mantenir temporades consecutives aixecant tres castells en les diades a plaça.

El futur de l’entitat passa, com en totes les colles castelleres però amb més dificultat a la Cerdanya per una població baixa, per la consolidació de la massa social. En aquest sentit, l’entitat, que aquesta temporada ha estrenat junta directiva i tècnica, ha mantingut converses al llarg d’aquests cinc anys amb diversos ajuntaments per estabilitzar una seu tan social com pels assajos, amb la capital Puigcerdà al capdavant. La meitat de la població de la comarca viu a Puigcerdà i això facilitaria principalment la regeneració de la canalla, un element clau en el món casteller. n