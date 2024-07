Llívia adquireix una màquina per netejar el terra del poliesportiu

L’Ajuntament de Llívia ha dotat el pavelló municipal amb una màquina fregadora que segons ha informat el mateix consistori, no tan sols servirà per a la pista poliesportiva sinó que també es podrà fer treballar a la zona de vestidors i passadissos interiors. Igualment, els operaris també la utilitzaran per fregar el terra de la sala del teatret. La màquina incorpora dos tipus de fregalls que fan possible aquesta polivalència, segons han remarcat des de l’equip de govern. La incorporació d’aquesta maquinaria era una demanda de fa anys, per part del personal de neteja i manteniment del poliesportiu. Amb la màquina, es guanyarà pel que fa a la qualitat de servei i es reduirà el temps de dedicació per fer aquest manteniment. La inversió forma part d’un pla integral de millora del poliesportiu de Llívia que ha permès fer actuacions a la sala del teatre, al lateral de la pista de joc, als baixos de la grada i s’ha pintat l’exterior de l’equipament. Algunes de les obres encara s’estan duent a terme. Les dues accions han rebut una subvenció de la Diputació de Girona. n