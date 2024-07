Puigcerdà recuperarà la figura del tècnic de Persones Nouvingudes

L’Ajuntament de Puigcerdà projecta la contractació d’un tècnic per la regidoria de Persones Nouvingudes, que ostenta la regidora Roser Respecte, que tingui com a objectiu l’establiment d’un canal directe de comunicació entre el consistori i les moltes comunitats culturals que conviuen a la vila.

El consistori fa anys que no disposa d’un tècnic que sí que havia tingut en mandats anteriors i ara té la voluntat de tornar-lo a instaurar atesa la important presència de comunitats d’altres nacionalitats a la capital cerdana. En aquest sentit, Roser Respecte ha explicat que «tenim moltes ganes de treballar amb les comunitats i quan tinguem el tècnic podrem aplicar diverses mesures amb l’objectiu de parlar amb les entitats culturals i millorar la relació que tenim amb les persones nouvingudes». Amb aquest mateix objectiu, l’equip de govern municipal ha reinstaurat aquest any, després d’un mandat de no celebrar-se, la Festa Multicultural. En aquesta festa, celebrada el cap de setmana passat a la plaça del Call, s’hi van aplegar bona part de les entitats de representació de veïns amb nacionalitat estrangera, la majoria dels quals són de procedència sud-americana. Quan l’Ajuntament va tenir una tècnica especialitzada en immigració, va fer néixer accions com la mateixa Festa Multicultural o el Torneig Multicultural de futbol, la norma del qual va establir l’obligació de formar equips de diverses nacionalitats.

El padró de Puigcerdà estableix una fixa de 9.775 habitants, dels quals 7.521 tenen nacionalitat espanyola. Aquestes xifres evidencien que 2.254 veïns de Puigcerdà, és a dir el 23%, tenen nacionalitat estrangera. Aquest percentatge és tretze punts superior al percentatge de població estrangera resident a Catalunya, que és del 10,2%. Per procedència, la colònia cultural estrangera més nombrosa a Puigcerdà és la de veïns d’Amèrica del Sud, amb 1.117 persones, la qual cosa posa de manifest la meitat, el 49,5%, dels puigcerdanesos vinguts d’altres països ho han fet d’aquest continent. La resta de comunitats la formen veïns d’altres països de la UE, amb 339 veïns; del continent africà, amb 293, d’Amèrica del Nord i Central amb 221, de la resta d’Europa, amb 220 veïns i d’Àsia i Oceania, amb 64 veïns.