La Festa Major del Roser bat rècord d’assistència en els concerts joves

Després d’una setmana plena de festa i tradició, Puigcerdà va posar ahir punt final a la Festa Major del Roser. Des del passat dimecres 17 de juliol, la capital cerdana ha comptat amb teatre, dansa, concerts i tradicions que han omplert els carrers de gom a gom. Així mateix, ho explica Pol Ravetllat, regidor de festes, «estem molt satisfets de com ha anat la festa d’enguany, sobretot pels concerts».

Des de fa un any que el consistori ha estat treballant per oferir a la ciutadania una programació variada per gustos i per a totes les edats. Des de cercaviles, ballades de sardanes o espectacles infantils fins a la tradicional Trobada de Dimonis i Diables o els campionats de truc i botifarra. Ravetllat ha explicat que ara fa un any va apostar per artistes de primer nivell com la Mushkaa i els Figa Flawas i la veritat és que s’han batut rècords d’assistència. També s’ha comptat amb la presència de MON DJ o La Principal de la Bisbal, entre molts altres. «Si truques els artistes amb un any d’antelació, ens podem ajustar al pressupost i el jovent en queda molt satisfet», ha apuntat el regidor. Enguany la nit de divendres ha tingut un caràcter més jove, la nit de dissabte més familiar i diumenge una vetllada més clàssica. «Portant aquests artistes també hem volgut apostar pel turisme, hem vist fins i tot alguns comentaris de gent de l’àrea metropolitana que no van poder arribar aquí per veure els Figa Flawas». En general, Ravetllat considera que s’ha dut a terme una molt bona festa major i que la gent l’ha gaudida. «Tot i que sempre penses què pots millorar, crec que enguany hem deixat el llistó alt i serà difícil de superar».