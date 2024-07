La Cerdanya creix en treballadors del sector hostaler

Segons les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística de Catalunya (ldescat) les afiliacions a la Seguretat Social en hostaleria durant el mes de juny a la Cerdanya han arribat a la xifra de 1.590. El nombre d’enguany ha augmentat si es compara amb la xifra de les afiliacions d’anys anteriors. L’any passat, el 2023, la xifra va ser de 1.535, mentre que el 2022, de 1.480.

Segons Idescat, la Cerdanya, amb un 22,1%, és la segona comarca després del Barcelonès on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada. En general, la proporció de les dones és més elevada que la dels homes.

Com cada any, durant la temporada d’estiu, les afiliacions augmenten, però enguany aquest creixement en la contractació pot haver estat per la previsió que han fet els hostalers de cara el mes de juliol. Aquest és el cas de Nordest Café que han hagut de contractar quatre treballadors més per la temporada d’estiu. «Més enllà de la gent que hi pugui haver, també hem ampliat l’horari i ens calen més mans», han explicat els treballdors de Nordest Café. Per altra banda, aquest augment a l’hora de contractar més personal pot haver estat una previsió per tots els esdeveniments esportius i culturals que han tingut lloc durant el mes de juliol a la Cerdanya.

Segons ha informat Núria Vidal, portaveu dels hotelers de la Cerdanya, durant el mes de juliol hi ha hagut una ocupació d’un 70%. «Aquest mes hi ha hagut molts esdeveniments esportius i això afavoreix l’ocupació», ha remarcat Vidal. Per exemple, l’últim cap de setmana de juny, Puigcerdà va acollir les finals de la Pirineos Cup amb joves esportistes. També s’ha celebrat la XXVIII Setmana Cultural del Roser amb artistes com el Mag Lari, una trobada castellera, la 14a Festa Multicultural de Puigcerdà, la 24a edició de la Ruta de la Cerdanya on Puigcerdà ha esdevingut l’epicentre d’una de les competicions eqüestres més importants del país amb 500 cavalls i genets de tot Espanya. «D’alguna forma tots aquests esdeveniments influeixen en el sector hostaler i és molt positiu», ha afegit Vidal.