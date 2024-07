El Retaule de Sant Ermengol mostrarà enguany la faceta més ‘civil’ del Sant

El Patronat del Retaule de Sant Ermengol va presentar aquest dimarts la 49a edició del Retaule de Sant Ermengol que tindrà lloc del 2 al 10 d’agost, a les deu de la nit, al claustre de la Catedral de Santa Maria d’Urgell. Seguint els passos de l’edició passada, aquest any el Retaule incorpora una nova escena de la vida de Sant Ermengol. L’any passat, la novetat va ser l’escena en què Sant Ermengol visita Roma. Aquest any, s’ha volgut centrar l’escena en un àmbit diferent de la vida del Sant.

Al respecte, l’únic que ha pogut avançar el director artístic de l’espectacle medieval, Xavier Piguillem, sobre la novetat escènica és què s’ha volgut incidir en la capacitat de Sant Ermengol pel que fa al treball a nivell d’obra civil i d’impulsar el creixement del comtat a nivell logístic. «L’aspecte religiós ja es toca, els miracles i els judicis també», ha declarat el director artístic, «faltava una escena que toqués més aquest àmbit civil».

D’altra banda, Xavier Piguillem ha insistit que «el Retaule està més viu que mai». De moment, tenen ja confirmada més d’una vuitantena de participants, entre tècnics i actors i actrius. L’alcalde, Joan Barrera, ha volgut incidir en el fet que tots aquests participants són voluntaris i voluntàries de la Seu i dels voltants i que «sense ells, el Retaule no seria possible». Javier Galindo, un dels membres més veterans del Retaule ha destacat la importància de «mantenir el Retaule amb el mateix vigor, la mateixa voluntat i el mateix èxit de cada any». També ha parlat de com amb la incorporació de noves escenes «el Retaule es va renovant any rere any i es manté viu». Les entrades per veure el retaule es poden reservar a través de la següent pàgina web: www.retaulesantermengol.com o bé a l’oficina Turisme Seu a la planta baixa de l’Espai Ermengol.