Una jornada lúdica i festiva per recordar els càtars a Josa i Tuixent

El pròxim 4 d’agost, Josa i Tuixent celebrarà la fira dels Càtars. El poble s’omplirà d’artesania i llibreria càtara i tradicional; jocs i animació al carrer; tallers, tornejos, presentacions de llibres, música tradicional i una visita guiada a Josa per completar l’oferta d’activitats.

Josa de Cadí va ser la fundadora del Festival Càtar al Pirineu Català l’any 1996, un itinerari cultural pels pobles del Camí dels Bons Homes. Una oportunitat per conèixer de manera lúdica la doctrina càtara mitjançant activitats culturals. Així doncs, enguany se celebra la 28a edició de la fira. La jornada començarà amb un mercat d’artesans a les 10h del matí que durarà tot el dia. A les 11h s’iniciarà el Joc de Descoberta Medieval de Josa al Punt d’Informació de la plaça i a la vegada es durà a terme un taller de recipients per espelmes a la plaça de l’Escola. A les 12h hi haurà una visita guiada a Josa i a les 14h un dinar popular al bar l’Era Vella amb un cost de 16€. A les 15h se celebrarà un torneig de tir amb arc i a partir de les 16h hi haurà presentacions de llibres, música tradicional del Pirineu i tallers de danses medievals amb La Sonsoni.