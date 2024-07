L’Alt Urgell impulsa un pla per prevenir la soledat no volguda

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell va reunir-se aquesta setmana al municipi de La Vansa i Fórnols per tractar diversos assumptes d’interès comú. Un dels temes principals del ple ordinari va ser la presentació de ‘Vincles’ per part dels responsables de la Fundació iSocial.

Toni Codina, director de la Fundació iSocial, i Marta Ortiz, coordinadora del projecte, van presentar als representants municipals el pla que vol ajudar a reduir els casos de soledat no volguda en pobles del Pirineu, especialment entre la gent gran. El projecte s’ha començat a dur a terme al municipi de Montferrer i Castellbó amb una prova pilot. Durant el segon semestre d’enguany, s’implementarà en els municipis de les Valls de Valira, Estamariu, el Pont de Bar, Alàs i Cerc, Arsèguel i Ribera d’Urgellet, i durant l’any 2025 a la resta dels municipis de la comarca. La idea és que s’acabi aplicant a totes les poblacions de l’Alt Urgell que ho demanin.

El projecte ‘Vincles’ preveu activar la comunitat per a les tasques de cura, mitjançant activadores comunitàries professionals, i identificant agents clau de cada poble que traslladen als Serveis Socials, els senyals de fragilitat que observen en les persones grans, i alhora col·laboren a mitigar la seva soledat. En un segon pas, preveu incloure la participació dels professionals de la Salut en les tasques de detecció i intervenció. L’objectiu és crear una “xarxa comunitària” en pobles on hi pugui haver aquestes situacions i recuperar la tradició d’ajudar-se entre veïns en nuclis petits. En col·laboració amb els respectius ajuntaments i amb les Entitats Municipals Descentralitzades, s’ha tingut en compte una sèrie d’indicadors per detectar possibles casos de soledat no desitjada, tant ara com de cara al futur. Els motius solen ser el mateix fet de viure sol i una manca de suport familiar fora de la llar. La presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, ha remarcat que les persones ateses «no són necessàriament gent gran», perquè també hi pot haver casos de joves i adults que se sentin sols o aïllats i necessitin aquest suport. Per això, també es treballa en la idea d’organitzar activitats que afavoreixin la relació social entre veïns. El pla té una durada de tres anys i compta amb finançament de fons europeus mitjançant el Departament de Drets Socials de la Unió Europea.

Un altre punt de l’ordre del dia, des del consorci grup d’acció local Alt Urgell Cerdanya, la seva gerent, Mireia Font, ha explicat els resultats de la convocatòria del programa Leader 2023 i la nova convocatòria que s’obrirà durant les pròximes setmanes, ha presentat la nova línia d’ajuts a l’emprenedoria com és el Tiquet Rural, i ha avançat les línies de treball del projecte Arrelament, que afecta en una primera fase als municipis d’Organyà, Fígols i Alinyà, Cabó i Coll de Nargó.

En el decurs del Consell d’Alcaldes també s’ha fet la presentació de les línies de treball de l’àrea de cultura del Consell Comarcal, a partir de la incorporació del nou tècnic de cultura, Carlos Guàrdia, geògraf, expert en camins de la comarca, president de la Unió Excursionista Urgellenca i exregidor de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. També s’ha presentat la proposta de «La cultura a l’Alt Urgell: línies i accions de desenvolupament».