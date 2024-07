Puigcerdà posa fre a les colònies de gats amb un programa d’esterilització

L’Ajuntament de Puigcerdà ha activat una campanya de control i esterilització de les colònies de gats que hi ha a tot el municipi i ha fet una crida a la població a col·laborar en la seva detecció. L’actuació forma part del projecte general de l’equip de govern de netejar i endreçar la vila, un aspecte que van portar tots els partits polítics als programes electorals de les últimes eleccions municipals.

La campanya té com a objectiu controlar i evitar el creixement de les actuals colònies de gats que hi ha tant a la vila de Puigcerdà com als nuclis agregats d’Age i Vilallobent. L’actuació compta amb col·laboració de l’entitat local Progat Cerdanya. En aquest sentit, el consistori ha demanat als veïns que alimenten gats o que tenen constància d’algun exemplar o colònia que ho facin saber als tècnics d’aquesta associació animalista. Progat Cerdanya és una entitat sense ànim de lucre dedicada especialment als gats de carrer i a promoure’n l’esterilització. Aquest mateix any, l’Ajuntament de Llívia també va iniciar un projecte d’esterilització dels gats de carrer.

Des de l’equip de govern de Puigcerdà han apuntat que al municipi hi ha diverses colònies de gats que si bé no són molt nombroses sí que podrien créixer. La campanya forma part del pla de neteja i endreça dels carrers de la vila, el qual compta com a eina principal la nova ordenança de convivència ciutadana. Aquest document inclou un apartat sobre els animals tant en l’àmbit dels espais exteriors dels edificis com en la via pública. n