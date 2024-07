Tallada l’R3 entre Puigcerdà i la Molina pel xoc d'un tren amb un vehicle en un pas a nivell

La circulació de trens de l’R3 està tallada entre Puigcerdà i la Molina perquè un vehicle ha xocat amb un comboi en un pas a nivell, segons han informat Renfe i Protecció Civil. Arran de l’incident, s’ha activat en fase de prealerta el Ferrocat.

Renfe està gestionant transport alternatiu per carretera per als passatgers afectats, que comptaran amb busos per anar fins a Ripoll, on el servei seguirà en tren, o per fer el recorregut entre la capital de la Cerdanya i la Molina.