La Cerdanya reprèn converses amb la UVic sobre projectes mèdics comuns

L’Hospital de Cerdanya i la Universitat de Vic han establert un principi d’acord per reobrir les carpetes de possibles projectes comuns en tant que institucions dedicades a la formació i la prestació de serveis mèdics.

L’establiment d’un marc de col·laboració entre Puigcerdà i Vic en matèria de salut és una aspiració de les dues parts des d’abans fins i tot que s’inaugurés l’hospital transfronterer fins al punt que la UVIC va estudiar obrir a la Cerdanya una seu dels estudis d’odontologia ara fa dotze anys.

Les converses entre les dues institucions s’han reobert aquest mes de juliol, amb una trobada al mateix Hospital de Cerdanya. La direcció de l’Associació Europea de Cooperació Territorial (AECT) que governa l’hospital va rebre el recentment nomenat degà electe de la facultat de Medicina de la Universitat de Vic, Robeto Elosua, i del coordinador de la Unitat Docent Territorial de Manresa, Domingo Ruíz. Des de l’hospital han explicat que durant la reunió «es van abordar diversos temes d’interès comú i es va explorar la possibilitat de futures col·laboracions entre la facultat i l’hospital... Aquesta visita va permetre als representants de la UVic obtenir una visió detallada del funcionament del nostre centre hospitalari» i han remarcat que «l’AECT Hospital de Cerdanya valora molt positivament la visita i està interessat en les possibilitats de col·laboració futura amb la Facultat de Medicina de la UVic». Els acords han de permetre projectes com ara l’establiment de l’Hospital de Cerdanya com a centre de referència per a pràctiques o plans d’investigació. La relació en matèria mèdica entre Puigcerdà i Vic va viure ja l’any 2009 un acord per establir projectes comuns. El 2016 van estudiar un acord per fixar a Puigcerdà una seu de la càtedra de noves tecnologies i salut.