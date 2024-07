Puigcerdà consultarà a veïns i entitats el disseny del centre cívic del Casino

L’Ajuntament de Puigcerdà exposarà als veïns i usuaris del nou equipament públic del Casino Ceretà la distribució dels espais interiors. L’equip de govern vol consultar els veïns per poder dissenyar un centre cívic el més adequat possible a les necessitats de la població. El primer col·lectiu que veurà satisfetes les necessitats d’espai i, doncs, també se li demanarà l’opinió és el dels avis en tant que la compra de l’immoble s’ha fet en gran part per poder-hi fer el nou casal.

Després de l’acord al qual van arribar l’Ajuntament de Puigcerdà i l’Associació del Casino Ceretà a principis d’estiu i la posterior confirmació per escrit de l’acceptació de l’oferta de compra de l’antic local de la discoteca Gatzara, per un import de 350.000 euros, en les pròximes setmanes la Generalitat ha d’autoritzar l’operació. Aquest tràmit, el qual l’equip de govern municipal està convençut d’obtenir, obrirà la segona fase de tramitació del projecte, consistent en la redacció de l’estudi arquitectònic i la recerca del finançament. En aquesta primera fase l’arquitecte municipal serà l’encarregat de fer la proposta marc, sobre la qual ja ha començat a treballar, segons ha explicat el mateix alcalde, Jordi Gassió. Després, l’equip de govern encarregarà un treball de detall a una empresa externa per completar el dossier d’obres. L’alcalde ha avançat que en aquesta part del procés en el qual es redactarà el projecte funcional, l’Ajuntament té la intenció de donar veu als veïns: «una vegada tinguem el projecte bàsic fet i sapiguem què fem amb la part de disseny, mirarem d’ensenyar-lo i preguntar. L’ensenyarem al poble i que es pugui opinar». Jordi Gassió ha argumentat que «penso que val la pena perquè la gent digui si agrada, i als avis segur perquè són els més importants». Tant és així que en la primera fase de les obres, el consistori encarregarà les obres estrictes del casal d’avis per tal que el casal s’hi pugui establir com més aviat millor. En paral·lel, es continuarà treballant en la remodelació de la resta de zones i l’execució d’algunes obres concretes com ara la supressió d’una terrassa, tal com ha explicat el batlle. Pel que fa al calendari d’accions, el consistori preveu que la fase de permisos i tramitacions es confirmi després de l’estiu i que, en un escenari ideal, les obres del casal d’avis puguin començar entre final d’aquest any i principi de l’any que ve.

Pel que fa al finançament de tota l’operació, que inclou la compra, el disseny i la construcció del nou centre cívic, l’equip de govern ja ha establert contactes amb la Diputació de Girona, amb la qual ha emparaulat una subvenció. Igualment, té previst demanar una ajuda a la Generalitat. Aquesta fase econòmica s’activarà una vegada l’Ajuntament hagi aprovat la liquidació del pressupost de l’any passat. En aquest punt, l’equip de govern coneixerà el romanent de tresoreria de què disposa, les possibilitats de finançament amb fons propis i les d’aprovar modificacions del pressupost.

Amb aquesta operació, la major part de l’edifici del Casino Ceretà serà de titularitat pública després que l’Ajuntament comprés el teatre l’any 2021. L’Associació del Casino Ceretà es va fundar l’any 1860 amb famílies de la vila. Actualment, la formen uns 200 membres d’una vuitantena de famílies descendents de les fundadores. L’edifici és d’estil neoclàssic amb afegits posteriors que el fan eclèctic. Es va inaugurar el 1893 i va esdevenir el punt de trobada de la vida cultural i social que va propiciar l’arribada dels primers estiuejants de la burgesia catalana, la qual va anar construint les viles senyorials que encara es poden veure entorn de l’estany. n