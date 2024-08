Bolvir dedica l’Espai Ceretània al vincle d’Antoni Gaudí amb la natura

L’Espai Ceretània de Bolvir ofereix aquest estiu com a una de les estrelles de l’agenda cultural i turística a la Cerdanya una introspecció al món de l’arquitecte Antoni Gaudí i la seva inspiració amb la natura.

El museu de Bolvir ha programat fins al mes de novembre l’exposició «Gaudir de la natura», amb la ‘r’ de Gaudir tipogràficament diferenciada per ressaltar el cognom de l’arquitecte modernista. La mostra analitza els jocs de forces i equilibris que l’arquitecte aplicava a la seva obra seguint els models que trobava en elements de la natura com ara plantes, arbres o flors. Així, l’exposició exposa fotografies de parts de la Sagrada Família comparades amb, entre d’altres, animals, flora o minerals. Igualment, es poden observar maquetes, polígons de guix, estructures de cordes que reprodueixen els seus arcs així com articles i escrits del mateix arquitecte.

La mostra s’ha complementat amb una conferència de l’arquitecte de la Sagrada Família, Jordi Faulí. Sobre la visita de Faulí, des de l’Ajuntament, l’equip de govern ha emfatitzat que «ens va delectar amb la seva presència a l’Espai Ceretània de Bolvir. Durant la seva visita, vam poder gaudir d’una impressionant exposició on va compartir la seva vasta experiència i coneixements sobre un dels projectes arquitectònics més icònics del món». En la conferència, Faulí va exposar els reptes arquitectònics del temple expiatori així com els detalls que la fan una obra feta a imatge de la natura.

La vinculació de Gaudí amb la Cerdanya es fonamenta en una estada de salut de l’arquitecte l’any 1911 a l’Hotel Europa de Puigcerdà en la qual, suposadament segons alguns historiadors, es va inspirar per fer la Sagrada Família. Una placa ho recorda a la plaça Cabrinetty.