L’Hospital busca infermeres de l’estat francès per compensar la plantilla

L’Hospital de Cerdanya ha obert converses amb les escoles d’infermeria de l’Alta Cerdanya, el Conflent i el Rosselló per tal d’incrementar els professionals d’aquesta àrea provinents de l’estat francès. El centre hospitalari te actualment 73 treballadors diplomats en règim laboral a l’àrea d’infermeria i 35 auxiliars d’infermeria d’un total d’uns 335 treballadors.

El repartiment per estats de l’àrea d’infermeria està molt descompensat amb professionals del costat sud de la frontera i no s’adiu a la proporció estàndard de l’hospital que fixa el pressupost, amb el 60% aportat per Catalunya i el 40% per l’estat francès. Així, dels 73 diplomats en infermeria, 62 són de nacionalitat espanyola i onze tenen la francesa. Pel que fa als auxiliars d’infermeria, dels 35, una trentena són també del costat sud de la frontera. Davant d’aquesta realitat, la direcció de l’hospital ha establert contactes amb les escoles d’infermeria més properes de l’estat francès. Així, aquest mes de juliol el centre ha celebrat una trobada amb els equips docents i administratius de les escoles d’infermeria, auxiliars i fisioterapeutes de Perpinyà, Prada de Conflent i la Guingueta d’Ix. Segons han explicat des del centre, la reunió va comptar amb la participació de representants de l’Institut Méditerranéen de Formation en Soins Infirmiers (IMFSI), l’Institut de Formation d’Aide-Soignant de Prada i l’Institut de Formation d’Aide-Soignant de la Guingueta d’Ix. Els participants van ser rebuts pel director general adjunt, Grégory Guibert, el qual va oferir una visió global del funcionament i objectius de l’hospital.

Des del centre han explicat que els visitants es van dividir en tres grups per a realitzar un recorregut per les instal·lacions de l’hospital, «una oportunitat per conèixer de prop els espais i serveis que ofereix aquest centre de referència». La visita va acabar amb la presentació del director d’infermeria. Xavier Caralt, el qual va exposar la formació específica dels auxiliars i infermeres catalans i les seves responsabilitats dins l’entorn hospitalari.

Per la part de les escoles visitants, la directora de Cures de l’Institut Méditerranéen de Formation aux Métiers de Santé, Corinne Armero, va expressar el seu agraïment per l’acollida: «vull expressar el meu més sincer agraïment a la direcció de l’Hospital de Cerdanya per la seva acollida càlida i per la presentació captivadora del seu establiment. Tot el personal de l’Institut va apreciar molt aquesta visita plena de molta convivialitat. Esperem prolongar aquesta trobada amb la posada en marxa pròxima d’un partenariat sòlid entre els nostres establiments al voltant de l’acollida d’estudiants paramèdics: infermers, auxiliars d’infermeria i fisioterapeutes».

Per la seva banda, Guibert va remarcar que «l’Hospital de Cerdanya és un lloc de pràctiques i de reclutament per als estudiants d’aquestes escoles i desitgem dinamitzar encara més aquesta realitat». Les institucions participants es va comprometre a buscar nous entorns de col·laboració.