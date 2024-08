L’hospital de Cerdanya fa per primera vegada una operació de columna

L’Hospital de Cerdanya ha sumat una nova intervenció al catàleg d’operacions quirúrgiques que, doncs, els pacients de la vall no hauran de fer fora de la comarca. Es tracta de la cifoplàstia, una intervenció a la columna vertebral que té com a objectiu alleugerir el dolor per aixafament de vèrtebres.

Des de la direcció de l’hospital han explicat que la cifoplàstia que han aplicat per primera vegada és «una tècnica quirúrgica innovadora per al tractament de fractures vertebrals agudes. Aquesta intervenció marca un avenç significatiu per a la nostra institució i per a la salut de la nostra comunitat». L’operació ha estat realitzada pel servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’ AECT Hospital de Cerdanya que formen un equip d’experts, sectoritzats per especialitat «dedicats a proporcionar una atenció de qualitat als pacients». L’equip inclou el cap de Servei, Manel Mas; i els doctors Jordi Gassió, que alhora és alcalde de Puigcerdà; Marcel Gibert, Vicente Zapata, Maite Angulo, Raquel Villegas, Ana Mora i Mònica Pèlach. La doctora Mora és qui ha realitzat específicament l’operació amb el suport de l’equip d’infermeria quirúrgica, els tècnics de radiologia i els anestesistes. Des de l’hospital hi han afegit que l’operació «és una tècnica poc agressiva que calma el dolor de manera ràpida, permet una mobilitat immediata del pacient i evita la necessitat d’utilitzar una cotilla, millorant significativament la qualitat de vida del pacient i reduint el risc de complicacions associades a la manca d’activitat». La cifoplàstia s’ha pogut fer ara a l’Hospital de Cerdanya per la combinació d’equip humà i tecnològic: «gràcies a les noves condicions tècniques de radiologia, incloent-hi dos arcs quirúrgics de darrera generació, i l’expertesa de les nostres cirurgianes de columna, Ana Mora i Mònica Pèlach». n