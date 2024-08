Troben al Cadí una espècie nova al Prepirineu de ratpenat en extinció

Un equip d’investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha trobat al Parc del Cadí una espècia de ratpenat en perill d’extinció, el ratpenat de bigotis petit (Myotis alcathoe) . Per ara la troballa s’ha fet en boscos mixtos de fageda al costat sud del coll de Pendís, a la zona de Gréixer, i els tècnics no descarten que també n’hi pugui haver al costat nord de la serralada en espais com ara les vernedes entre Prullans i Bellver.

De la nova espècie de ratpenat se’n tenia coneixement en boscos de la Garrotxa i de la Vall d’Aran. Enmig, però, hi havia una gran franja on no hi era present perquè es tracta d’una espècie que necessita unes condicions molt concretes de calor i aigua, segons ha explicat l’investigador del CTFC David Guixè. El tècnic, que ha format part del treball de camp, ha explicat que una de les conclusions positives que comporta la troballa d’aquesta nova espècie és «el fet que es tracta d’un indicador de la bona salut dels nostres boscos». Guixè hi ha afegit que la descoberta «te un triple vessant interessant, el primer perquè es tracta d’una espècie nova al parc i això sempre és positiu, el segon perquè no tan sols és nova sinó que està amenaçada, i la tercera perquè s’amplia molt la seva zona de distribució. Fins ara tots els estudis que s’havien fet s’havien trobat a l’Alberta, el Montseny o la Vall d’Aran i l’Alta Garrotxa. Ara, en canvi, tenim una nova població enmig d’aquesta franja. L’any passat vam estar mirant al Pallars Jussà, al Sobirà a l’Alt Urgell i també al Berguedà però sense èxit».

La primera setmana d’agost, l’equip ha estat fet prospeccions a entorns del parc dins el marc de l’Atles de Ratpenats d’Espanya per tal de trobar espècies escasses i amenaçades de quiròpters forestals, segons han informat des del mateix CTFC. La campanya ha finalitzat amb la captura de catorze individus de quatre espècies diferents en una nit, entre elles el ratpenat de bigotis petit (Myotis alcathoe) i el ratpenat de bigotis (Myotis mystacinus). En aquest sentit, els tècnics del CTFC han remarcat que la troballa d’un mascle de ratpenat de bigotis petit representa no només una nova citació pel Parc Natural del Cadí-Moixeró sinó també la primera del Prepirineu Català. Es tracta d’una espècie catalogada en Perill (risc d’extinció molt elevat en estat salvatge) i és un dels grans desconeguts de la fauna europea. Aquesta espècie de ratpenat viu en fagedes mixtes i en boscos de ribera madurs amb arbres vells, fusta morta en peu, abundància de cavitats als arbres i cursos d’aigua lliure de contaminants, tal com han explicat des de l’equip d’investigadors. Fins ara, a Catalunya només es coneixia la presència de poblacions de cria estable a l’Albera i la Vall d’Aran, mentre que al Montseny, i a l’Alta Garrotxa, se n’han registrat alguns mascles aïllats.

Durant la prospecció també es va fer la troballa de mascles de ratpenats de bigotis al vessant sud del Parc Natural del Cadí-Moixeró – del que fins ara només se’n tenia constància al vessant nord. Aquestes poblacions representen les més meridionals de Catalunya d’aquesta espècie considerada com a vulnerable. La nova troballa al Parc Natural del Cadí-Moixeró destaca no només per la seva singularitat sinó per contribuir a ampliar el coneixement de la distribució i l’ecologia d’aquesta espècie desconeguda en perill d’extinció. Guixè ha apuntat que de moment els investigadors no saben la dimensió de la població, de manera que podria ser més gran de la que han trobat i ha apuntat que en funció dels pròxims estudis es podrà determinar si totes les poblacions existents al país es poden acabar enllaçant.