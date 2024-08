Boscos per la integració

La Fundació Integra Pirineus ha tancat el balanç d’activitat de l’any 2023 evidenciant una cada vegada major implicació en l’ajuda a les persones amb risc d’exclusió social a través de, principalment, les feines forestals i, també, altres tasques com ara de consergeria, suport al refugi d’animals, neteja viària i repartiment de publicitat, entre d’altres. La Fundació ha atès en aquest exercici a 274 persones, de les quals 27 en l’àmbit laboral, 186 en el sociolaboral i 61 en el social. Aquestes 274 persones suposen un augment del 47% respecte a les 186 de la Cerdanya i l’Alt Urgell ateses el 2022. L’increment és del 82% respecte al 2021, quan la fundació va atendre 150 persones.

La filosofia d’Integra Pirineus se centra en el treball per la inclusió de les persones amb risc d’exclusió: «volem que totes les persones en situació de risc d’exclusió que viuen al Pirineu, especialment les que tenen una discapacitat intel·lectual o un trastorn de la salut mental, tinguin les mateixes oportunitats d’inserció social i laboral que les que viuen a la resta del territori. Per aquest motiu, Integra Pirineus vol oferir un acompanyament integral a les persones, a través de programes i projectes socials i laborals perquè puguin tenir una feina digna, i a través de projectes de suport a la vida independent per tal que puguin viure la vida que volen viure. Volem fer especial atenció a l’objectiu pel qual va néixer la fundació i encara és la nostra raó de ser, que és oferir oportunitats de treball a les persones a través de la gestió forestal sostenible dels boscos del Pirineu, abandonats des de fa dècades, com la resta del territori. Integra Pirineus treballa per un futur digne per a totes les persones que habiten al nostre territori, per la qual cosa col·labora amb tots els agents existents, i aprofita els rics recursos que ens ofereix, per tal que el Pirineu pugui tornar a ser un lloc digne on viure de manera sostenible i que ofereixi oportunitats de futur a totes les persones que s’hi vulguin establir».

Aquesta filosofia la porta a terme a través de diversos programes. En l’anomenat Mais, el qual va a persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania i persones en risc o en situació d’exclusió social, amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat amb una atenció individual i grupal, Integra va atendre el 2023 un total de 104 persones, amb un increment de deu respecte a l’any anterior. En el programa Sioas, adreçat a persones amb discapacitat o trastorn de la salut mental. Ofereix itineraris personalitzats d’orientació i formació en competències que facilitin la recerca de feina, la fundació va atendre 30 persones de les dues comarques, amb un increment de 18 usuaris. Pel que fa al programa Ocell de foc, dirigit a joves d’entre 16 i 30 anys de l’Alt Pirineu i Aran, especialment aquells que tenen una problemàtica de salut mental o malestar emocional, l’entitat va atendre 52 persones, totes de l’Alt Urgell. La fundació també porta a terme una tasca de prospecció del sector professionals per analitzar la seva idoneïtat com a destí per a persones amb risc d’exclusió. Així, durant el 2023 va registrar 557 ofertes de feina, amb 35 empreses col·laboradores, sis participants en pràctiques i 1.454 hores de pràctiques. Igualment, el programa Mais va facilitar 39 persones contractades, el Sioas, nou contractacions i l’Ocell de foc un retorn formatiu i dues persones inserides.

En paral·lel, el projecte pilot d’assistència personal Viure una vida escollida ha propiciat 320 hores d’assistència a sis persones i dos professionals que hi estan dedicats. Igualment, el projecte de servei d’acompanyament i suport a la vida independent (Sasvi) ha fixat com a finalitat l’orientació i suport a persones amb discapacitat i dependència que viuen soles, en parella o conviuen amb altres persones en situació de dependència. Té per objectiu contribuir al desenvolupament de les persones en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en la comunitat fomentant la seva autonomia. Els seus responsables han destacat del 23, «a l’àrea social s’ha iniciat la gestió de dos projectes comunitaris, el Vincles a les comarques de Cerdanya i Alt Urgell i el Som Rurals-Som de Muntanya a l’Alt Urgell. També s’ha creat el servei de SASVI a l’Alt Urgell». Integra Pirineus va ser guardonada amb el Premi Biomassa.