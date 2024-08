Bellver posarà en circulació el primer vehicle elèctric compartit a la comarca

Bellver estrenarà aquesta setmana a la Cerdanya el sistema de vehicle compartit. Un acord entre l’Ajuntament i la cooperativa Som Mobilitat ha permès posar en marxa aquest sistema de transport públic que oferirà als veïns del municipi una tarifa reduïda el 40%.

L’estrena del primer vehicle elèctric compartit de la Cerdanya te com a objectiu «accelerar la transició energètica en l’àmbit de la mobilitat», segons han explicat des del consistori. El vehicle, que estarà aparcat en un espai cèntric de Bellver davant del Centre Cívic perquè els usuaris el puguin agafar, és una furgoneta Opel Combo 50 kWh de cinc places que ofereix una autonomia de més de 300 quilòmetres. Per llogar la furgoneta caldrà fer-se soci de Som Mobilitat i descarregar-se la seva aplicació a través de les plataformes Google Play o App Store. Des de l’equip de govern han apuntat que «per afavorir el seu ús, els veïns i veïnes comptaran amb un 40 % de descompte sobre el preu base del lloguer de la furgoneta, mentre que l’Ajuntament disposarà de 1.500 hores de mobilitat anuals per aconseguir desplaçaments lliures d’emissions contaminants» i han afegit que l’aposta s’emmarca dins de les accions per convertir el municipi en un referent en la transició energètica i en la lluita contra el canvi climàtic.

Som Mobilitat és una cooperativa sense afany de lucre que té com a objectiu proveir de serveis de mobilitat elèctrica compartida que te ja més de 5.000 usuaris. Les tarifes de lloguer de vehicles parteixen dels 4,5 euros l’hora o els 45 euros al dia i ofereixen promocions i abonaments.