Les empreses familiars del turisme es passen també a la digitalització

Facilitar que principalment els petits negocis familiars del territori puguin tenir totes les eines tecnològiques i digitals com els hotels més grans que formen part de cadenes internacionals. Amb aquest objectiu, establiments turístics de la Cerdanya i l’Alt Urgell han portat a terme un programa de digitalització amb l’ajuda de la Diputació de Lleida que els ha permès modernitzar les instal·lacions i els serveis als clients.

A la Cerdanya, han aplicat el pla de suport digital l’Ecoresort de Prullans i l’Hotel Mirador de Lles, mentre que a l’Alt Urgell ho han fet el càmping Ribera Salada de Bassella, Cal Paller de la Vansa i Fórnols i el Castell de la Seu d’Urgell. L’Ecoresort de Prullans ha fet un projecte de 8.300 euros, amb una subvenció de 4.000, per l’App de reserves de serveis, taules i productes, amb enquestes en línia i canal de comunicació i una zona wifi d’alta velocitat per a la creació d’una zona de teletreball a l’hotel. Per la seva banda, l’Hotel Mirador de Lles ha aplicat un projecte de 8.700 euros amb una subvenció de 4.300 per la digitalització global de l’establiment i la seva oferta turística. Les ajudes atorgades als establiments cerdans han superat els 8.000 euros. Pel que fa a l’Alt Urgell, els projectes han aportat als negocis hotelers unes ajudes de fins a 16.000 euros en els plans d’adaptació tecnològica dels tres establiments.

Des de la Diputació han apuntat que la digitalització és «una de les debilitats identificades en el procés de planificació turística territorial és la desigual digitalització de les empreses, una mancança que afecta de forma més important als petits establiments ubicats en zones rurals i que, per tant, són els que requereixen un major suport».

Des de l’ens provincial han apuntat que aquestes ajudes finançaran el 50% de les inversions previstes en projectes com la creació de pàgines web amb motors de reserves, la implementació de xatbots o el desplegament de sistemes de gestió i maquinari de wifi gratuïta pels clients. Així, els establiments hauran d’executar les actuacions abans del 7 de novembre d’aquest any. Aquesta actuació forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí «Naturalment Lleida», un projecte finançat amb 3.500.000 euros dels fons Next Generation de la Unió Europea (UE), que té com a objectiu reformular el model turístic i consolidar els espais naturals de Lleida com un motor de desenvolupament de destí turístic d’excel·lència i compatible amb els valors de la sostenibilitat. Les ajudes s’han destinat a un total de vint establiments turístics de la demarcació de Lleida, tant del destí de l’Alt Pirineu com de la plana.