Estamariu reedita el festival cultural per a creadors i públic del Pirineu

Vist l’èxit de la primera edició, l’any passat, la Fundació Planes Corts ha decidit tornar a organitzar el Festimariu, Festival de les Arts i la Cultura, una cita que té com a principal objectiu oferir als veïns de l’Alt Urgell, la Cerdanya i Andorra un entorn de promoció i consum de la cultura local.

Festimariu se celebrarà els dies sis, set i vuit de setembre a Estamariu gràcies a la col·laboració de bona part dels veïns. En aquest sentit, la filosofia que ha fet néixer l’esdeveniment és donar veu als creadors del territori en un entorn en el qual els visitants o turistes en siguin el complement no els protagonistes principals. En nom de la Fundació Planes Corts, Montse Ferrer ha explicat que, justament, «ens va semblar que el setembre és el mes ideal, perquè l’agost és ja una bogeria i l’octubre és un mes de fires; principalment volem que l’oferta sigui per la gent d’aquí. Ja l’any passat ens va sorprendre l’èxit que vam tenir. Fa de maldir, però llavors vam parlar d’uns 2.000 visitants».

La fundació, que compta amb el suport del departament de Cultura de la Generalitat i de l’Institut pel Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran, ha encarat aquesta segona edició «amb la idea que sigui un festival molt transversal, de manera que hi ha una mica de tot, des de la part d’arts plàstiques, a la fotografia, l’artesania, la música i l’escultura». Una de les novetats d’aquest any serà la incorporació de l’escriptura: «una obra de cada artista que exposa a la col·lectiva anirà acompanyada d’un text que ha escrit un escriptor. A partir d’aquesta idea, hem editat unes postals que per davant mostren l’obra i per darrere hi ha el text de l’escriptor que ha il·lustrat amb paraules l’obra gràfica. Una carpeta engloba les vint postals com un catàleg». En paral·lel, el cartell també fomenta l’actuació de músics locals amb l’organització de tres concerts a l’església de Sant Vicenç, que de manera excepcional conserva les pintures murals romàniques originals, amb intèrprets, alguns dels quals són del poble, com ara Cati Plana i Pau Puig, Baridà Sons Fers, José Ignacio López de Robles, Sorguen o Pep Lizandra i Elies Porter. Els concerts es complementaran amb música al carrer amb, entre d’altres, Ivan Caro.

El cartell també preveu la fotografia donant una passa més a la mostra de l’any passat dedicada als veïns de més de setanta anys del poble com una manera de valorar l’origen de la comunitat. En aquesta edició, l’acció fotogràfica serà sorpresa i sota el títol «Viscaestamariu trencadís fotogràfic» serà també un homenatge als veïns del municipi. El festival també oferirà un vessant de mercat d’oficis i un de gastronòmic. Per la situació del poble, els organitzadors treballen amb la previsió que atraurà, com en la primera edició, visitants tant de l’Alt Urgell com de Cerdanya, Andorra i, també, molts segons residents implicats en el territori.

Progrés del Pirineu

La Fundació Planes Corts és una fundació privada creada l’any 2022, impulsada per Joan Planes Vila, fundador de l’empresa Fluidra que té com a objectiu «impulsar el desenvolupament local, revertir la despoblació, crear un entorn que afavoreixi l’ocupació, generar projectes sostenibles i d’impacte al territori, generar sinergies publicoprivades, fomentar l’orgull de pertinença, dinamitzar la vida cultural i social, reconèixer, respectar i valorar el passat i el present, i convertir la vall en un referent de desenvolupament rural», segons han explicat des de l’entitat. A més del festival Festimariu, la fundació també organitza durant l’any tallers d’oficis que ja s’han fet un rol en l’agenda d’activitats dels veïns de les dues comarques.