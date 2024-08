Dones pel reciclatge a la Cerdanya

Crear un mercat estable d’articles de segona mà a la Cerdanya, la comarca que no recicla i cada any ocupa els últims llocs del rànquing nacional en la separació de residus, amb un índex al voltant del 27%. Aquest és el repte que s’ha proposat l’Associació de Dones de Cerdanya com una empenta des de la base popular perquè els cerdans i les institucions s’activin en aquest àmbit.

L’entitat ha organitzat per aquest dimecres dia 14 d’agost a Vilallobent la segona edició del Mercat de segona mà, el qual es va estrenar amb èxit de públic el mes de juliol a Puigcerdà com a prèvia de la Festa Major. En nom de l’associació, la seva presidenta, Anna Pallé ha explicat que tenen la intenció de promoure aquest tipus de mercats a tots els pobles de la comarca «amb la finalitat d’afavorir el reciclatge i la reutilització d’objectes abans de portar-los a la deixalleria». Per aquest motiu, l’Associació de Dones ha fet una crida a la comarca sota el lema «Si et sobren coses a casa i no saps que fer-ne contacta amb nosaltres», i s’ha ofert a gestionar si s’escau la venda del producte en una parada pròpia al mercat. Així, l’entitat ha anunciat la creació d’una parada oberta al Mercat de segona mà «per la possible venda d’objectes a totes aquelles persones o famílies que tinguin objectes en desús o que no en tinguin suficients per fer una parada pròpia», segons han explicat des de l’associació.

L’Associació Dones de Cerdanya, una entitat amb una trajectòria de 28 anys a la comarca, va organitzar el mes de juliol el primer mercat d’articles de segona mà de la Cerdanya amb un doble objectiu: aportar una nova acció social i mediambiental al moviment de base popular que viu la comarca en l’última dècada i, de l’altra, afegir també una acció d’impuls a la conscienciació per la sostenibilitat i el reciclatge atès que la Cerdanya té un índex de reciclatge dels residus del 27% que queda lluny de la mitjana nacional, per sobre del 45%, i dels llindars exigits tant per la Generalitat com per la Unió Europea, del 55%. En aquest sentit, Anna Pallé referma l’objectiu del Mercat de segona mà a la Cerdanya: «partim de la idea que tot pot tenir un segon ús; volem col·laborar en la mentalització que cal reciclar i que, per tant, si un objecte no ens és útil a nosaltres potser sí que ho pot ser per a algú altre; sovint no tenim bones sensacions quan anem a la deixalleria a llençar objectes, en canvi d’aquesta manera li poden donar una segona vida a quasi tot. És més gratificant. Alhora, ens organitzem com a entitat veïnal, que també fa falta a Puigcerdà i la Cerdanya». L’Associació de Dones ha ofert un servei d’atenció per missatges per sumar-se a la iniciativa.