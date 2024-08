Puigcerdà dona més notorietat al llac amb una cursa pel seu voltant

Puigcerdà donarà més visibilitat a l’estany com a indret icònic de la vila amb una nova activitat que es farà el dia festiu de la Mare de Déu d’Agost, aquest dijous quinze. Es tracta d’una cursa per a totes les edats els circuits de la qual exclusivament voltaran el llac.

La nova Cursa de l’Estany l’organitzen l’Ajuntament de Puigcerdà i el Consell Esportiu de la Cerdanya prenent el relleu de la cursa Dream Runners que en l’última dècada s’ha celebrat a la vila en aquesta mateixa data. Ara, les dues institucions han ideat una nova activitat que també partirà des del vessant esportiu, però li donarà un nou enfocament familiar, urbà i d’espectacle. Tant és així que les curses, que proposaran recorreguts per edats, donaran voltes a l’estany per tal que en tot moment els corredors i els espectadors podran veure el desenvolupament de les proves amb els atacs dels capdavanters i com van superant els obstacles, creant així un ambient concentrat entorn de la làmina d’aigua, tal com ha explicat la regidora d’Esports puigcerdanesa, Mar Quera. Des de l’organització han remarcat que es tractarà d’un esdeveniment «on el principal protagonista serà l’Estany de Puigcerdà, que es convertirà per un dia en una pista de Cros i Atletisme, i que ens sorprendrà amb diversos obstacles durant el recorregut».

La cursa, que compta també amb el suport de la cadena d’establiments Ametller Origen, plantejarà set categories en funció de l’edat dels corredors i recorreguts des dels noranta metres fins als 5,2 quilòmetres. Les proves començaran a tres quarts de deu del matí. L’any passat l’onzena edició de la jornada esportiva Dream Runners va concentrar 1.600 participants entre corredors i caminants en circuits que recorrien el terme municipal.