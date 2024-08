Puigcerdà cedeix al Consell el servei comarcal de l’Oficina d’Habitatge

El Consell Comarcal de la Cerdanya i l’Ajuntament de Puigcerdà han acordat un conveni per traspassar bona part de les competències en matèria d’habitatge que fins ara prestava el consistori puigcerdanès per a la resta de municipis. El traspàs, que respon a una directiva de l’Agència d’Habitatge de Catalunya per oferir els serveis comarcals des dels consells, ha de permetre reimpulsar alguns dels serveis d’ajuda a tots els veïns de la Cerdanya en matèria d’ajudes i accés a l’habitatge.

El conveni estableix que el Consell Comarcal ampliarà en un procés progressiu alguns dels serveis que oferia fins ara Puigcerdà, com ara la tramitació de les sol·licituds de les cèdules d’habitabilitat; l’assessorament i tramitació de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges o la inscripció al registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial. En aquest àmbit, però, l’Ajuntament de Puigcerdà ha mantingut la competència sobre el seu municipi. En aquest sentit, la capital comarcal te sobre la taula un projecte de promoció d’habitatge social a la zona de la Closa de l’Àngel amb més d’un centenar de llars. El conveni s’acabarà d’executar l’any que ve amb la prestació també per part del Consell per a tots els municipis de la comarca excepte la capital del servei de tramitació de les ajudes per al pagament del lloguer i les prestacions d’urgència especial. Puigcerdà va assumir la competència comarcal dels serveis d’habitatge l’any 2010 amb la creació de la seva Oficina Local, que va situar inicialment al centre cívic del carrer Raval de les Monges i després als baixos de l’ajuntament.